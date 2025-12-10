El director del metro, Adrián Rubalcava, informó que se valora que no haya cierres permanentes de la línea 3 del Metro, durante los trabajos que iniciarían a finales de 2026.

“Se están haciendo los estudios de cómo vamos a ejecutar esta obra. ¿Qué es lo que no queremos que pase? Lo que nos sucedió con la línea 1, que hubo retrasos en la ejecución de la obra. Hay una propuesta que se está analizando, que inclusive incluye el tratar de evitar cierres permanentes en la línea con la finalidad de poder mantener, por lo menos, circulación de trenes y no tener una afectación grave en la línea 3”, expuso.

Indicó que se valora que los trabajos comiencen de los extremos al centro de la línea que corre de Universidad a Indios Verdes.

Remarcó que la instrucción de la jefa de gobierno es que no haya trabajos en tiempos del mundial de fútbol 2026, por lo que será en a finales de año que se inicien. Además de causar las menores molestias a los pasajeros.

Lee también: Zona Metropolitana del Valle de México tendrá estándares mas estrictos de calidad de aire; no cambiarán planes de contingencia ambiental

El director del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que se evalúa que no haya cierres permanentes durante renovación de Línea 3 del Metro. Foto: Especial.

“En la propuesta inicial, la pretensión es ir cerrando los extremos hacia el centro y después ir haciendo bucles. Los bucles son tramos cortos, donde el tren puede circular, donde tengamos aparato de vías para el cambio de vías y que si un tramo se encuentra cerrado, por lo menos el tren puede hacer un tramo pequeñito de un lado y un tramo pequeñito del otro, mientras se trabaja una parte central o viceversa, se trabaja en las partes de los extremos y se hagan bucles más pequeños en el centro con la finalidad de que el usuario no pierda el 100% de la movilidad en la línea 3”, apuntó.

Indicó que se cuenta con un presupuesto 2026 de 5 mil millones de pesos para los trabajos de esta línea. La renovación de la línea 3 implicará desde mejora de sistema de vías hasta trenes nuevos.

“Ya la jefa de gobierno ha encargado la revisión muy clara de cuáles pudieran ser los mejores esquemas; habido una asesoría importante extranjera de diferentes empresas que nos tratan de hacer propuestas, lo que sí puedo transmitir es que la jefe de gobierno lo que ha manifestado es que su prioridad es que no haya una afectación mayor mientras se ejecutan los trabajos. ¿En qué consisten los trabajos? La renovación total. Cuando hablo de la renovación total es desde el material rodante hasta toda la infraestructura de vías, entonces estamos hablando de trenes nuevos, cambio de vías, del cambio de aparatos de vías, de toda la infraestructura, del mejoramiento del cajón”, acotó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr