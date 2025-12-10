A finales de este año se hará una actualización en los estándares de calidad del aire, con valores más restrictivos en las concentraciones máximas de contaminantes en el aire de partículas PM10, PM2.5 y ozono, sin que esto implique una modificación en los planes de contingencia ambiental del país, adelantó el director general de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire de SEMARNAT, Sergio Zirath Hernández Villaseñor.

El director general explicó que en México, las entidades federativas tienen distintos planes de contingencias ambientales atmosféricas, debido a que no hay una norma oficial mexicana que establezca cómo deben de ser las contingencias ambientales, ni tampoco existe una guía mundial al respecto.

Con este panorama, indicó que ante la modificación en los valores de los contaminantes PM10, PM2.5 y ozono -que se aplicará de forma obligatoria a partir de enero de 2026- “no será necesario modificar el plan de contingencia” que se aplica en los estados, aunque sí recomendó trabajar para tener planes de contingencia homogéneos en cuanto a los protocolos de activación y desactivación.

“No es necesario modificar el plan de contingencia por esta modificación a la norma, no es necesario, ni jurídicamente hay algo que lo vincule, pero sí es recomendable hacer un trabajo a nivel nacional para -en la medida de lo posible- tener planes de contingencia homogéneos en cuanto a los protocolos de activación y desactivación de las mismas”, precisó.

Así quedarán los nuevos valores de partículas contaminantes

En el caso de las partículas PM10, explicó que el valor que se aplicaba en 2021 era de 75 microgramos/metro cúbico (µg/m³); actualmente se aplican 60µg/m³ y el próximo año se aplicarán 50µg/m³, esto es, una reducción del 17%.

En cuanto a partículas PM2.5, en 2021 se aplicaban 45µg/m³; este año se aplican 33 y el próximo año será de 25, una reducción del 25%.

Mientras que en el caso del ozono, en el 2021 se aplicaba 70 partes por billón, en este año se aplican 60 partes por billón y el próximo año será de 51, es decir, una reducción del 15%.

Advirtió que al ser una modificación más protectora para la salud, en algunas ciudades podría percibirse como que la contaminación está incrementando, porque habrá más días en incumplimiento de norma, sin que esto sea necesariamente así.

“Lo que es una realidad es que es una norma que alerta con mayor oportunidad a la población para que evite exponerse al aire contaminado y de esa forma proteja, o se autoproteja de un posible daño en su integridad física”, precisó.

En la conferencia de prensa “Acciones para la Temporada Invernal 2025-2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México”, el director explicó que en 2019, las autoridades federales de salud y de medio ambiente revisaron las normas oficiales mexicanas que establecen las concentraciones máximas de contaminantes en el aire y se decidió adoptar los valores “más restrictivos de protección a la salud” que establecía la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Explicó que tras la publicación de las actualizaciones de estas normas, en 2021, en el caso del monóxido de carbono y de los oxígenos de nitrógeno, la actualización de la norma mexicana fue inmediata y se aplicaron los valores más restrictivos que recomienda la OMS. Sin embargo, para partículas y para ozono, se determinó que esta reducción fuera gradual a lo largo de cinco años.

“En el caso del ozono, podemos ver 2021 que era el valor de norma que teníamos, vigente desde el 2014. En el 2021 hay una reducción, en el 2023 viene otra reducción y a finales de este mes entrará en vigencia la siguiente reducción para estos contaminantes, para empezar a operar de forma obligatoria en todas las entidades federativas del país a partir del 1 de enero”, dijo.

