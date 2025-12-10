Un trabajador de aproximadamente 28 años de edad perdió la vida la mañana de este miércoles tras sufrir una precipitación de altura en una obra en construcción ubicada en Eje 4 Sur Xola número 621, casi en el cruce con Eje 3 Poniente Amores, en la colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, a unos metros de la estación Metrobús Amores.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre cayó hacia la acera y quedó inconsciente, presentando sangrado en la sien. Hasta el momento no se ha precisado desde qué nivel ocurrió la caída ni las circunstancias que la provocaron. Personal en el sitio informó que no se contaba con más datos sobre lo sucedido.

Servicios de emergencia de Protección Civil Benito Juárez y una unidad médica particular quienes acudieron al lugar. Tras la valoración correspondiente, paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales, señalando que la causa del deceso será determinada por la autoridad ministerial.

El personal de campo reportó que no se les permitió el acceso a la obra; no obstante, la zona fue acordonada y se notificó a la Coordinación Territorial. Minutos después, Servicios Periciales llegó para iniciar el procesamiento del sitio.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente, mientras los equipos de emergencia permanecen en la zona.

