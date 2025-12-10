Naucalpan, Méx.- El Gobierno de Naucalpan reactivó la aplicación de infracciones de tránsito en todo el municipio. A partir de este 10 y hasta el 22 de diciembre se llevará a cabo una fase de concientización en la que únicamente se emitirán amonestaciones verbales y el 23 comenzará la aplicación de sanciones económicas, de acuerdo al Reglamento de Tránsito del Estado de México.

Las autoridades dieron a conocer que la campaña de sensibilización se realizará diariamente de 7:00 a 22:00 horas por lo que hicieron un llamado a los automovilistas a informarse y respetar los señalamientos para fortalecer la cultura vial.

Un Grupo Femenil de 40 agentes de tránsito son las únicas autorizadas para infraccionar. Se trata de oficiales con Controles de Confianza vigentes y que concluyeron 80 horas de capacitación especializada en la Universidad Mexiquense de Seguridad.

Las agentes iniciaron desde este miércoles con amonestaciones verbales y portan uniforme con distintivos naranjas e identificación visible. De acuerdo con los protocolos del C5, no pueden intercambiarse de unidad ni de sector.

Para garantizar un proceso transparente, el Gobierno de Naucalpan solicitó el Dictamen Técnico para la transferencia del servicio público de tránsito y determinó que el actuar del Grupo Femenil será vigilado por la Policía Ética.

Naucalpan reactiva infracciones de tránsito; inicia fase de concientización y sanciones desde el 23 de diciembre. Foto: Especial

El municipio también cuenta con el listado oficial del estado de fuerza, la distribución de patrullas en los cinco sectores operativos, así como la cromática de las unidades de la Subdirección de Movilidad e Infracciones y el registro del personal autorizado para emitir multas.

Cabe destacar que no habrá arrastre de vehículos, ya que Naucalpan no cuenta con corralones ni grúas; las sanciones se aplicarán únicamente en sitio.

Para las infracciones, las agentes disponen de 25 dispositivos “Hand Held”, que emiten un ticket con datos completos de la infracción: motivo, normativa aplicable, hora, monto, identificación de la agente y código QR. Los pagos podrán realizarse con tarjeta en el lugar o en efectivo en la Tesorería Municipal.

