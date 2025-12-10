La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró que la Pasión de Cristo de Iztapalapa, una tradición con más de 180 años de historia, que se celebra cada Semana Santa, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Tras felicitar a la alcaldía Iztapalapa, la mandataria calificó esta declaratoria como un reconocimiento que honra la fe, la tradición y la identidad de un pueblo que mueve el corazón de México.

“La Pasión de Cristo de Iztapalapa ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento que honra la fe, la tradición y la identidad de un pueblo que año con año mueve el corazón de México. Felicidades, Iztapalapa. Este logro es de todas y todos”, escribió en su cuenta de X.

Más temprano, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez celebró esta declaratoria junto al Comité Organizador de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

De acuerdo con la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial incluye “las prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural, junto con los objetos y espacios asociados”.

Transmitido de generación en generación, este patrimonio se adapta con el tiempo, reforzando la identidad y el respeto por la diversidad cultural.

La iniciativa de reconocer y proteger la Representación de la Pasión de Cristo fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante su administración como alcaldesa de Iztapalapa, y respondió a una solicitud del Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C. (COSSIAC).

Este esfuerzo dio como resultado que la Pasión de Cristo fuera declarada como Patrimonio Cultural Intangible de Iztapalapa el 16 de marzo de 2016.

