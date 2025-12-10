Más Información

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

La Mañanera del Pueblo, 10 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera del Pueblo, 10 de diciembre, minuto a minuto

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, expresó a través de sus redes sociales que se siente “muy orgullosa” de representar a la demarcación en la reciente declaratoria de la como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En su mensaje, reconoció al COSIAC y a las y los habitantes de Iztapalapa “por su dedicación en la preservación de una tradición de casi dos siglos de historia”, una de las expresiones comunitarias más significativas del país.

Lee también

La inscripción, anunciada este miércoles por la Unesco, otorga estatus global al mayor viacrucis de México, una representación que cada Semana Santa convoca a miles de personas y forma parte esencial de la identidad cultural de la región.

Durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental celebrada en Nueva Delhi, la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz, destacó que se trata de “una manifestación que trasciende lo religioso. Es un acto de unidad, fe y resiliencia, que reúne a la población en un ejercicio colectivo de memoria e identidad”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]