Autoridades capitalinas anunciaron el despliegue del Operativo Basílica 2025, que permanecerá activo hasta el próximo domingo 14 de diciembre, para garantizar la seguridad de los más de 13 millones de peregrinos que visitarán la Basílica de Guadalupe.

Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a los peregrinos a vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para poder quitárselas con facilidad; vigilar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad; portar una tarjeta de seguridad con nombre, tipo de sangre, teléfono de contacto, alergias y medicamentos.

Durante el operativo se desplegarán 5 mil 80 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, apoyados con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como dos helicópteros Cóndores.

Peregrinos cruzan Paso de Cortés

Este martes, peregrinos provenientes del estado de Puebla cruzaron a pie el Paso de Cortés, un antiguo camino entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos de las montañas más grandes de México. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Cientos de peregrinos guadalupanos partieron de madrugada desde Santiago Xalitzintla para atravesar la ruta montañosa. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Algunos peregrinos cargaron imágenes de la Virgen de Guadalupe en sus espaldas. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Luego de siete horas de caminata llegaron al punto de descanso, donde les dieron comida y café. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

