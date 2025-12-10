Más Información
Autoridades capitalinas anunciaron el despliegue del Operativo Basílica 2025, que permanecerá activo hasta el próximo domingo 14 de diciembre, para garantizar la seguridad de los más de 13 millones de peregrinos que visitarán la Basílica de Guadalupe.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a los peregrinos a vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para poder quitárselas con facilidad; vigilar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad; portar una tarjeta de seguridad con nombre, tipo de sangre, teléfono de contacto, alergias y medicamentos.
Durante el operativo se desplegarán 5 mil 80 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, apoyados con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como dos helicópteros Cóndores.
