Más Información

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

La Mañanera del Pueblo, 10 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera del Pueblo, 10 de diciembre, minuto a minuto

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

Autoridades capitalinas anunciaron el despliegue del Operativo Basílica 2025, que permanecerá activo hasta el próximo domingo 14 de diciembre, para garantizar la seguridad de los más de 13 millones de peregrinos que visitarán la .

Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL
Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL

Lee también

Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL
Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a los peregrinos a vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para poder quitárselas con facilidad; vigilar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad; portar una tarjeta de seguridad con nombre, tipo de sangre, teléfono de contacto, alergias y medicamentos.

Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL
Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL

Lee también

Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL
Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL

Durante el operativo se desplegarán 5 mil 80 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, apoyados con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como dos helicópteros Cóndores.

Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL
Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL

Lee también

Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL
Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho /EL UNIVERSAL

Peregrinos cruzan Paso de Cortés

Este martes, peregrinos provenientes del estado de Puebla cruzaron a pie el Paso de Cortés, un antiguo camino entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos de las montañas más grandes de México. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL
Este martes, peregrinos provenientes del estado de Puebla cruzaron a pie el Paso de Cortés, un antiguo camino entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos de las montañas más grandes de México. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Lee también

Cientos de peregrinos guadalupanos partieron de madrugada desde Santiago Xalitzintla para atravesar la ruta montañosa. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL
Cientos de peregrinos guadalupanos partieron de madrugada desde Santiago Xalitzintla para atravesar la ruta montañosa. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Algunos peregrinos cargaron imágenes de la Virgen de Guadalupe en sus espaldas. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL
Algunos peregrinos cargaron imágenes de la Virgen de Guadalupe en sus espaldas. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Lee también

Luego de siete horas de caminata llegaron al punto de descanso, donde les dieron comida y café. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL
Luego de siete horas de caminata llegaron al punto de descanso, donde les dieron comida y café. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]