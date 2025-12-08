Ecatepec, Méx.- Mientras México cuenta los días para el Mundial de Fútbol 2026, en el Estado de México se realiza un proyecto que va más allá del balón: convertir el Camino de Juan Diego en una gran ruta de fe y cultura que conecte la Basílica de Guadalupe con el Santuario de la Quinta Aparición Guadalupana, en Tulpetlac.

“Queremos que quien venga a ver un partido en el Estadio Azteca o en cualquier sede del Mundial pueda, en el mismo viaje, vivir la experiencia guadalupana completa”, explicó Luis Martínez Flores, administrador diocesano de Ecatepec. “No solo visitarán el Tepeyac; también podrán conocer el lugar donde la Virgen se reveló como Santa María de Guadalupe y curó a Juan Bernardino”.

El Plan Maestro del Camino de Juan Diego, impulsado de manera conjunta por la Diócesis de Ecatepec y los gobiernos federal, estatal y municipal, incluye pavimentación de calles, nueva iluminación, señalización clara, ordenamiento de rutas peatonales y un reforzamiento sin precedentes de la seguridad, con participación de la policía municipal, estatal e incluso la Secretaría de Marina.

“Ya estamos trazando los recorridos con gente que conoce palmo a palmo el terreno. En seis meses máximo todo estará listo”, asegura el prelado.

La idea es estar preparados para el flujo masivo de turistas internacionales que llegará en 2026, muchos de los cuales, al enterarse de la historia completa de las apariciones, querrán incluir Tulpetlac en su itinerario. Pero la mira está puesta más lejos: 2031, cuando se cumplirán 500 años del milagro guadalupano, explicó Luis Martínez.

“Ecatepec no puede quedar fuera de esa celebración mundial”, comentó Martínez. “Aquí ocurrió la Quinta Aparición, aquí la Virgen dijo su nombre. Este santuario es el cierre perfecto del relato guadalupano”.

Cada 12 de diciembre, decenas de miles de peregrinos ya hacen obligatoria parada en Tulpetlac antes de llegar al cerro del Tepeyac. Con las mejoras que se realizan ahora, ese flujo se multiplicará y se hará más ordenado y seguro, mencionó.

“Será un encuentro de fe, pero también cultural: música, danza, gastronomía local, artesanías. Queremos que los visitantes se lleven México en el corazón”, dijo el administrador diocesano.

Camino de Juan Diego será renovado rumbo al Mundial 2026; buscan unir fe, cultura y turismo en ruta guadalupana. Foto: Emilio Fernández

El Santuario de la Quinta Aparición Guadalupana en Tulpetlac, Ecatepec, conmemora la quinta y última aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Bernardino, tío de San Juan Diego, el 12 de diciembre de 1531, donde le reveló su nombre y lo sanó de una grave enfermedad, según los relatos religiosos.

La tradición se remonta a documentos del siglo XVII, como las Informaciones Jurídicas de 1666, que confirman a Tulpetlac como sitio de la aparición según testimonios de la época y escritos de historiadores como Francisco de Siles y Becerra Tanco.

En 1789, el arzobispo Alonso Núñez de Haro autorizó la construcción de una ermita para valorar la tradición popular y eclesiástica. La capilla original, conocida como "Choza de Juan Diego", recibía culto en 1803, y el santuario actual fue reconstruido y bendecido en 1947, con coronación pontificia en 1990 bajo el título "Salud de los Enfermos".

Este evento completa el ciclo guadalupano al revelar el nombre "Guadalupe" y demostrar la intercesión de la Virgen por los enfermos, fortalece su devoción como patrona de México y América.

El santuario, ligado a la casa de Juan Bernardino, atrae peregrinos por su paz espiritual y su rol en la evangelización temprana franciscana en la región desde 1531. Representa un hito histórico-eclesiástico, respaldado por autoridades como el papa Juan Pablo II.

