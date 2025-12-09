Tras advertir que alrededor de 160 mil personas de la CDMX presentan discapacidad auditiva, la administración capitalina anunció la implementación de un sistema de atención en Lengua de Señas Mexicana (LSM) por medio de Locatel (*0311), para que las personas con este tipo de discapacidad puedan acceder a sus servicios a través de videollamadas.

Al presentar este servicio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que esto servirá para ofrecer atención “directa y personalizada” y atender las necesidades de las personas con discapacidad auditiva.

“Se calcula que hay 160 mil personas con discapacidad auditiva en la Ciudad de México, así que para atender a las personas con esta situación, consideramos que Locatel -que es un instrumento muy socorrido por la población, muy usado, muy atento a la ciudadanía- pueda convertirse también en una ventana para lograr que se acceda a los derechos, a trámites, a servicios, al contacto entre el gobierno y la ciudadanía”, señaló.

Clara Brugada anunció la implementación de un sistema de atención en Lengua de Señas Mexicana en Locatel, a través de videollamadas. Foto: captura de video

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz, explicó que este sistema consistirá en que las personas sordas puedan comunicarse mediante una videollamada con intérpretes de LSM para recibir apoyo en los distintos servicios que ofrece Locatel, como trámites, aclaraciones o consultas.

Al respecto, el director de Locatel, César Mancera Ortiz, detalló que se está realizando un trato directo con intérpretes capacitados, para garantizar la correcta utilización de esta herramienta.

“Lo estamos haciendo con un trato directo con intérpretes capacitados (...) son personas que se han capacitado en todos los trámites y servicios que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México, para poder interactuar con las personas sordas y no dejar espacios a dudas o dejar espacios a información inconclusa”, indicó.

