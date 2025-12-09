La Tarjeta de Movilidad Integrada se renueva, ahora con una modalidad virtual que permite a los usuarios del transporte público de la capital hacer recargas directamente desde la App CDMX, y pagar por medio de CoDi, tarjeta de crédito o débito, desde la comodidad de su teléfono celular.

Inicialmente, esta tarjeta virtual estará disponible para dispositivos Android y Huawei, y se podrá usar para todos los medios de transporte de la ciudad, como Metro, Metrobús, Cablebús y Ecobici, adelantó el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz.

El único medio de transporte de la CDMX que está pendiente por incluirse en esta tarjeta es el RTP, el cual se añadirá a principios del próximo año.

¿Qué novedades trae la tarjeta digital?

Además, la tarjeta de movilidad integrada incorpora otros medios de transporte que conectan con el Estado de México, como el Tren Interurbano y Mexicable.

Esta innovación se realiza en el marco de la Copa del Mundo de 2026 y se suma a una actualización de la App CDMX, que incluye nuevas funciones así como nueva imagen.

