La App CDMX estrena nueva cara, funciones y diseño, encabezados por un ajolote color morado.

"Tu App estrena imagen". Encuentra todas las funciones organizadas por tema, descubre las novedades y comienza a usarla", dice al abrir la aplicación.

Desde este mañana el Gobierno capitalino llevó a cabo la actualización de esta aplicación, con un diseño donde el ajolote morado, rosas, colibríes y el logo de la CDMX resaltan.

Esta actualización deberá estar lista automáticamente al abrir la aplicación, por lo que al abrirla ya podrán disfrutar del nuevo diseño y cambios, entre los que resaltan un nuevo botón de emergencia, un nuevo atajo para toda la movilidad de la Ciudad de México y una serie de atajos.

De igual manera se añadió un apartado para la salud, en el que se pueden consultar las actividades de Medicina Preventiva disponibles en las Utopías.

Asimismo, en el aparto de seguridad y del C5, se agregó una función para guardar las ubicaciones preferidas de los usuarios, a fin de regresar más rápido a ellas.

En el apartado de movilidad, ahora también se pueden crear rutas entre los mapas del Metro, Mexibús, Metrobús, Tren Interurbano y hasta Mexicable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot