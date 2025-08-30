Locatel reiteró a la ciudadanía que tiene diversos canales para reportar baches en menos de tres minutos.

WhatsApp

Con el chatbot de Locatel, las personas pueden hacer uso de "bachetel", que se trata de una opción especializada en baches, para que el reporte sea atendido de forma rápida, sencilla y sea enviado a las autoridades correspondientes. Solo es necesario mandar un mensaje al número: 555658-1111.

Chat de Locatel

A través de la página: 311locatel.cdmx.gob.mx es posible levantar un reporte a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), donde únicamente se deberá adjuntar la ubicación del bache y una fotografía del mismo. La ciudadanía también puede abrir el chat de Locatel que se encuentra en la misma dirección web para recibir la guía de una persona operadora.

Foto: Especial.

Por teléfono

Las personas pueden llamar al *0311, un operador pedirá la información necesaria para levantar el reporte. Es importante precisar que si la o el usuario desea agregar evidencia fotográfica a su reporte podrá hacer el envío de la misma a través de WhatsApp.

App CDMX

Al igual que en la página web, solo es necesario enviar una fotografía del bache, así como la ubicación del sitio donde se encuentra. Ante cualquier traba, una de las personas operadoras atenderá el caso directamente vía telefónica o por chat.

Todas estas posibilidades, la mayoría de ellas 100% digitales, son parte de la estrategia del Gobierno local para ofrecer una ciudad más segura.

