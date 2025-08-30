¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

La tarde de este sábado 30 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) concluyó la reparación del socavón que se localizaba en la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.

Lo anterior gracias al trabajo continuo, las 24 horas del día, de 40 técnicos, quienes colocaron tubos de concreto reforzado de 1.22 metros de diámetro para sustituir alrededor de 20 metros del colector dañado.

La vialidad quedó completamente liberada alrededor de las 17:00 horas de este sábado. Foto: Especial.

Personal de la Segiagua utilizó maquinaria pesada y equipo especializado como dos excavadoras de brazo largo para remover la tubería antigua y el terreno circundante, una retroexcavadora, un minicargador (Bobcat) y 10 camiones de volteo, así como torres de iluminación para permitir los trabajos nocturnos.

Una vez concluido el relleno y compactación del suelo con maquinarias manuales y un rodillo vibratorio para la restitución del terreno, se procedió al retiro de escombro y la restitución de la carpeta asfáltica, con ello, la vialidad quedó completamente liberada alrededor de las 17:00 horas de este mismo sábado.

Una vez concluido el relleno y compactación del suelo con maquinarias manuales y un rodillo vibratorio para la restitución del terreno, se procedió al retiro de escombro y la restitución de la carpeta asfáltica. Foto: Especial.

El pasado 13 de agosto, una pipa que transportaba 10 mil litros de agua se hundió sobre Calzada Ignacio Zaragoza, lo que generó el gran socavón.

