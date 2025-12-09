El Gobierno de la CDMX celebró la emisión del Bono Verde por un monto de 3 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el que se financiarán dos nuevas líneas de Cablebús: la 5, que irá de Magdalena Contreras a Mixcoac; y la 6, que conectará Milpa Alta con Tláhuac.

Al participar en el campanazo de arranque del bono, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que estos fondos “se aplicarán íntegramente a uno de los programas más emblemáticos que tiene nuestra ciudad”, con obras de movilidad sustentable que tendrán un impacto directo para mejorar la calidad de vida de la población.

Acompañada del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, la mandataria capitalina destacó que este es el bono verde más grande de la historia de la Ciudad de México, con el que se obtiene el financiamiento para proyectos estratégicos para la capital.

Lee también Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

“Este bono por 3 mil millones de pesos cuenta con la calificación más alta disponible, la triple A, otorgada por las principales agencias internacionales de crédito. Esto es una muestra de que las y los inversionistas confían en la estabilidad de la ciudad, en su responsabilidad fiscal y en la capacidad de este gobierno para producir proyectos estratégicos con transparencia, eficiencia y resultados”, dijo.

Resaltó que la emisión de este bono reafirma que la CDMX es una ciudad abierta a la inversión, que genera certidumbre y que garantiza el uso transparente de cada peso destinado al financiamiento del desarrollo.

En su oportunidad, el presidente de Grupo BMV, Marcos Martínez Gavica, afirmó que este bono impulsa proyectos con beneficios ambientales tangibles, detona soluciones que mejorarán la calidad de vida para millones de personas y abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible.

Lee también Camión impacta contra transporte escolar en Tlalnepantla, Edomex; hay tres heridos

“Desde la Bolsa Mexicana de Valores seguiremos impulsando un ecosistema de financiamiento sostenible que permita al gobierno, empresas e instituciones canalizar recursos para proyectos que transformen nuestro entorno, creemos firmemente que la ciudad de méxico está marcando un precedente que otras entidades del país y la región podrían seguir”, señaló.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, resaltó que en 2026, la CDMX contará con 10 mil millones de pesos adicionales, gracias a la creación del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, que capta los recursos derivados del aumento de la tasa de impuestos sobre nóminas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL