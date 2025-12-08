Tlalnepantla, Méx.- Un camión de tres y media toneladas impactó la tarde de este lunes a un transporte escolar que circulaba sobre Avenida de los Maestros, en la colonia San Andrés Atenco, dejando tres personas lesionadas.

De acuerdo con autoridades municipales, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica a los estudiantes y operadores involucrados.

Un hombre de 49 años y dos menores de 12 y 13 años fueron trasladados el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes para su valoración médica, debido al grado de lesiones que presentaban.

El choque, de acuerdo a los testimonios, ocurrió cuando la pesada unidad no logró frenar y se estrelló directamente contra la parte trasera de la vagoneta blanca utilizada para el traslado de estudiantes.

El impacto deformó por completo la estructura posterior del vehículo escolar, rompió los cristales y dejó la carrocería dañada.

Tras el golpe, la vagoneta quedó detenida sobre el carril de alta velocidad, los estudiantes lograron descender y concentrarse en la banqueta a la espera del cuerpo de emergencias.

