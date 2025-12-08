Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

Servicios de emergencia acudieron la tarde de este lunes al cruce de la calle Sonora y avenida México, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte al 911 sobre la utilizada para labores de construcción.

De acuerdo con las primeras versiones policiacas, el accidente ocurrió en un inmueble que actualmente está siendo reconstruido debido a los daños estructurales que sufrió durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. En la estructura metálica del edificio, trabajadores realizaban maniobras en el último piso cuando, por causas que aún se investigan, una canastilla con material de construcción se desplomó desde varios metros de altura.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron trabajadores . Autoridades señalaron que los empleados lograron ponerse a salvo y mantener distancia de la zona de riesgo.

Elementos de emergencia asistieron al lugar para atender a posibles lesionados (09/12/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
Al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Protección Civil, quienes acordonaron el área y realizaron una valoración del inmueble para descartar daños adicionales que pudieran comprometer su estabilidad.

Las autoridades continuarán las revisiones correspondientes y no descartaron la posibilidad de emitir recomendaciones o sanciones en caso de detectarse alguna irregularidad en los protocolos de .

Estructura caída se puede observar desde a fuera de la construcción (09/12/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
