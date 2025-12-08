Servicios de emergencia acudieron la tarde de este lunes al cruce de la calle Sonora y avenida México, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte al 911 sobre la caída de una canastilla utilizada para labores de construcción.

De acuerdo con las primeras versiones policiacas, el accidente ocurrió en un inmueble que actualmente está siendo reconstruido debido a los daños estructurales que sufrió durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. En la estructura metálica del edificio, trabajadores realizaban maniobras en el último piso cuando, por causas que aún se investigan, una canastilla con material de construcción se desplomó desde varios metros de altura.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron trabajadores lesionados. Autoridades señalaron que los empleados lograron ponerse a salvo y mantener distancia de la zona de riesgo.

Elementos de emergencia asistieron al lugar para atender a posibles lesionados (09/12/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Lee también Sujeto intenta robar esculturas valuadas en 57 mil pesos en tienda de Santa Fe; policías lo detienen y aseguran mercancía

Al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Protección Civil, quienes acordonaron el área y realizaron una valoración del inmueble para descartar daños adicionales que pudieran comprometer su estabilidad.

Las autoridades continuarán las revisiones correspondientes y no descartaron la posibilidad de emitir recomendaciones o sanciones en caso de detectarse alguna irregularidad en los protocolos de seguridad de la obra.

Estructura caída se puede observar desde a fuera de la construcción (09/12/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov