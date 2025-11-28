En México, 34.3% de la población (alrededor de 44.9 millones de personas) se encontraron en situación de pobreza laboral en el tercer trimestre del año, es decir, que no contaron con el ingreso suficiente por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria para cada integrante del hogar, informó el Inegi.

Con ese resultado, la pobreza laboral en el país se ubicó 0.8 puntos porcentuales debajo del nivel de 35.1% alcanzado en el segundo trimestre del año. Sin embargo, aún está 0.4 unidades por arriba de la tasa de 33.9% de los primeros tres meses de 2025, el nivel más bajo desde 2005, cuando inició su medición.

Entre los factores que habrían contribuido a la reducción de este indicador destaca el aumento anual del ingreso laboral per cápita en 20 de las 32 estados del país, explicó en entrevista José Nabor Cruz Marcelo, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Lee también Banxico recorta previsión de crecimiento para 2025

Lastre social

Sin embargo, el también exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) —institución que realizaba la medición de la pobreza en el país antes de transferir esa responsabilidad al Inegi— advirtió que la desaceleración económica y la creciente debilidad del mercado laboral en el tercer trimestre del año pudieron impedir una mayor reducción de la pobreza laboral.

Cabe recordar que en el periodo de julio a septiembre de 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) de México reportó una contracción trimestral de 0.3%, su primer retroceso en el año, en tanto que el número de plazas laborales adscritas al IMSS hasta septiembre apenas era 0.4% mayor al reportado un año antes, siendo la tasa más baja para dicho mes desde 2020, cuando se redujo debido a la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Lee también Alianza In México lamenta decisión de SCJN sobre impuesto a plataformas digitales; advierte de afectaciones económicas

Por zona y región

En el ámbito rural la población en pobreza laboral disminuyó 0.7 puntos porcentuales, pues pasó de 49.1% en el periodo abril-junio de 2025 a 48.4% en el tercer trimestre del año. Por su parte, en el ámbito urbano también retrocedió 0.6 puntos porcentuales, moviéndose de 30.8% a 30.2% en igual lapso.

Durante septiembre pasado se reportó un incremento en el costo de la canasta alimentaria de 3.6% anual en el ámbito rural y de 4.7% en el urbano, lo que podría explicar que, aunque en términos generales se tuvo una mejora en los ingresos laborales, la reducción de la pobreza fue mucho menor a lo que podría haber sido, si no fuera por esta carestía, explicó Cruz Marcelo.

Los estados con mayor porcentaje de población en pobreza laboral en el periodo entre julio y septiembre pasados fueron Chiapas, con una tasa de 61.1%; Oaxaca, con 58.1%, y Guerrero, con 52.3 %, en tanto las de menor porcentaje fueron Baja California Sur, con 13.4%; Colima 18.4%, y Quintana Roo, con 19.4%.

Lee también En plena renegociación del T-MEC, 2026 será un año complicado para el crecimiento económico, dice BBVA

Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo lapso de este año la pobreza laboral disminuyó en 24 entidades. Los estados donde hubo los mayores retrocesos anuales fueron Tlaxcala, con una baja de 5.6 unidades; Aguascalientes, con 5.2; Hidalgo, 4.6; Querétaro, 4.1, y Guerrero, con 3.6 puntos.

En contraste, las entidades que registraron los mayores aumentos en el periodo de referencia fueron San Luis Potosí, con 5.5 unidades; Veracruz, 3.2; Durango, 2.5; Chihuahua, 1.1, y la Ciudad de México, con un punto.

Brechas salariales

El ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 7 mil 472.72 pesos al mes. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8 mil 137.40, mientras que para las mujeres fue de 6 mil 519.53, cifra 19.9% inferior respecto a la población ocupada masculina.

Por género de la jefatura del hogar, la tasa de pobreza laboral para las mujeres se encuentra consistentemente más alta que para los hombres, con una tasa de 38.8% en el periodo julio-septiembre, en tanto que para el grupo masculino se ubicó en 32.3%, tasa 6.5 puntos porcentuales menor.

Por otra parte, los empleados en el sector formal de la economía reportaron un ingreso laboral mensual de 10 mil 573.62 pesos, mientras que, para la población ocupada de manera informal fue de 5 mil 237.34 pesos, lo que significó 50.5% menos que la ocupada en el sector formal.

Lee también México ofrece certidumbre fiscal a inversiones provenientes de la Unión Europea

Debido a lo anterior, el porcentaje de la población ocupada con un ingreso inferior al costo de una canasta alimentaria en el sector formal fue de apenas 0.7%, mientras que para los empleados en la informalidad fue de 19.6%.

La tasa de empleo informal llegó a 55.4% de la población ocupada en el tercer trimestre de 2025, la más alta en los últimos tres años.