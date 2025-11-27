El 34.3% de la población en México (alrededor de 44.9 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza laboral durante el tercer trimestre del año, es decir, no contaron con el ingreso por su trabajo suficiente para adquirir la canasta alimentaria para cada integrante del hogar, informó el Inegi.

Con este resultado, la pobreza laboral en el país se ubica 0.8 puntos porcentuales por debajo del 35.1% alcanzado en el segundo trimestre del presente año.

En el ámbito rural la población con pobreza laboral disminuyó 0.7 puntos porcentuales, pues pasó de 49.1% en el periodo abril-junio de 2025 a 48.4 en el tercer trimestre del año. Por su parte, en el ámbito urbano también retrocedió 0.6 puntos porcentuales al pasar de 30.8% a 30.2% en dicho periodo.

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población en pobreza laboral durante el periodo julio-septiembre pasado fueron: Chiapas con una tasa de 61.1%; Oaxaca, 58.1%; y Guerrero, 52.3 %.

En tanto que las de menor porcentaje fueron: Baja California Sur con 13.4%; Quintana Roo; 18.4%; y Quintana Roo, 19.4%.

Baja la pobreza laboral en 24 estados

Entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025, la pobreza laboral disminuyó en 24 entidades de las 32 que comprende el país. Donde se registraron los mayores retrocesos anuales fueron: Tlaxcala con una baja de 5.6 unidades; Aguascalientes; -5.2; Hidalgo, -4.5; Querétaro, -4.1; y Guerrero, -3.6 puntos

En contraste, las entidades que registraron los mayores aumentos en el periodo de referencia fueron: San Luis Potosí, con un aumento de 5.5 unidades; Veracruz, 3.1; Durango, 2.4; Chihuahua, 1.1, y la Ciudad de México con 1.0 punto.

El ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 7 mil 472.72 pesos al mes.

Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8 mil 137.40 y las mujeres, de 6 mil 519.53, cifra 19.9% inferior al de la población ocupada masculina.

Por otra parte, los empleados en el sector formal de la economía reportaron un ingreso laboral mensual de 10 mil 573.62 pesos, mientras que, para la población ocupada de manera informal, este fue de 5 mil 237.34 pesos, es decir, 50.5% menos que la ocupada en el sector formal.

