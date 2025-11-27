México destacó ante embajadores de la Unión Europea la certidumbre fiscal, la facilitación de trámites y la equidad tributaria que existe para la inversión en el marco del Plan México.

Durante una reunión convocada por la secretaría de Economía, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), destacaron la importancia de la transparencia y honestidad en las tareas del órgano recaudador de impuestos.

En su oportunidad el Administrador General Jurídico, Ricardo Carrasco Varona, señaló los tres pilares fundamentales para el fortalecimiento de las inversiones.

En primer lugar, mencionó, la certidumbre fiscal y jurídica para propiciar las condiciones necesarias para atraer capital hacia nuestro país.

También la simplificación de trámites para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Además, enfatizó, la importancia de generar un piso parejo en el pago de las contribuciones sin distinción.

Con ello, el SAT ratificó su compromiso de continuar trabajando para consolidar un sistema tributario justo y equitativo es indispensable.

Para ello, reafirmó el compromiso de seguir trabajando con honestidad y transparencia.

