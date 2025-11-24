Más Información

Al cierre de octubre, los totales del gobierno federal ascendieron a un poco más de 5 billones de pesos, lo que representó un aumento de casi 8% en comparación a los primeros 10 meses del 2024, informó el (SAT).

De ese monto, 4.4 billones de pesos correspondieron a la recaudación de impuestos, lo que significó un alza de 6.1% respecto a enero-octubre del año pasado, de acuerdo con datos del organismo.

La mayor contribución de los fue por medio del impuesto sobre la renta (ISR) con 2 billones 441 mil 850 millones de pesos.

Resultó en un monto mayor en 211 mil 433 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024, con lo cual fue un incremento de 5.4% en términos reales.

En segundo lugar, se colocaron los ingresos recolectados por medio del con 1 billón 254 mil 587 millones de pesos, es decir, un crecimiento real de 5.2% o bien 105 mil 401 millones de más a los que se obtuvieron de enero a octubre de un año antes.

Por su parte, el (IEPS) dejó recursos por 556 mil 999 millones de pesos en el periodo referido.

Según el SAT, fueron ingresos 5.7% mayores a los que entraron a las arcas federales sobre el mismo lapso de tiempo del 2024, lo que en términos absolutos son 49 mil 502 millones de pesos más.

Cabe recordar que en la mayor parte del año el gobierno federal tiene en ceros el que otorga a los consumidores de combustibles por medio del IEPS.

Es decir que al no dar un subsidio a las y diésel, es una ganancia de ingresos públicos.

Por eso, los ingresos totales de más de 5 billones de pesos, traen un incremento nominal de 546 mil 97 millones de pesos frente a lo contabilizado en los 10 primeros meses de 2024.

De esa manera, se superó en 102.5% lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso para el ejercicio fiscal 2025.

