Hermosillo, Sonora.- Tras apoderarse de una pipa vacía de gasolina con la cual impactó varios vehículos, un poste y una parada de camiones, Miguel Ángel "N" de 34 años de edad fue capturado por la Policía Municipal.
Luego de activarse código rojo a las 15:20 horas de este miércoles 19 de noviembre por el robo de la unidad en las calles Paseo Río Sonora y De la Luna de la colonia Hacienda de la Flor, fue ubicada mediante cámaras de video vigilancia en el Periférico Oriente.
El conductor al percatarse de la presencia policial imprimió velocidad hacia la avenida 18 marzo para tomar sobre la calle Jorge Valencia hacia el sur hasta llegar al bulevar Luis Encinas donde se impactó con un poste de luz y una parada de camiones.
Posteriormente dio reversa chocando contra cinco vehículos e internándose sobre la calle Rayón, donde al dar vuelta impactó tres carros estacionados siguiendo su marcha hacia el norte, hasta tomar al oriente de la calle Veracruz.
Fue a la altura del bulevar Kino y la avenida José Gutiérrez en donde se le interceptó, al neutralizar las llantas de la pesada unidad.
El conductor fue presentado ante la autoridad investigadora para que responda por los delitos de robo y daños.
En tanto, elementos del cuerpo de bomberos, Protección Civil y seguridad pública de los tres niveles de gobierno se mantienen en el área acordonada en espera de que se retire la unidad.
En la cinta asfáltica, bomberos echaron una solución jabonosa para neutralizar el combustible que se fugó de la pipa.
aov/cr
