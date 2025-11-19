Más Información
La defensa del exfutbolista Omar Bravo solicitó ampliar dos meses el plazo de la investigación complementaria para allegarse de más datos de prueba en favor de su cliente, vinculado a proceso el pasado pasado 10 de octubre por abuso sexual infantil.
La prórroga fue solicitada desde el pasado 21 de octubre y el juez que lleva la causa decidió ampliar el término hasta el 10 de enero de 2026.
Durante la audiencia de vinculación a proceso del exjugador de Chivas se presentaron como datos de prueba algunos mensajes de WhatsApp y un video en el que supuestamente se observa a Bravo abusar de su víctima en una fiesta que presuntamente se realizó el 10 de mayo de 2019.
En esa ocasión la defensa del exfutbolista intentó demostrar que el exseleccionado nacional no estuvo en ese lugar el día en que se grabó el material, pues -argumentó- se encontraba en Los Mochis, Sinaloa, visitando a su mamá, que en ese entonces fue diagnosticada con cáncer.
La defensa presentó boletos de avión para intentar sostener su versión, sin embargo, el juzgador lo consideró insuficiente y dictó prisión preventiva oficiosa por 6 meses.
