Más Información
FOTOS: Continúan enfrentamientos entre manifestantes y agentes en Portland; Trump autoriza envío de 300 soldados a Chicago
Alistan Zócalo de la CDMX para celebrar el primer año de gobierno de Sheinbaum; cerrará gira este domingo 5 de octubre
“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”
El "Potrillo" conquista corazones y mantiene viva la tradición mexicana en la antesala de su concierto en el GNP
Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos
Agentes de la policía de investigación (PDI) de la Fiscalía del Estado de Jalisco detuvieron a Omar Bravo, exjugador de las Chivas, acusado de presunto abuso sexual infantil.
De acuerdo con un comunicado, Bravo fue detenido en Zapopan por elementos adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.
Lee también Omar Bravo fue superado como máximo goleador de Chivas; Licha Cervantes rompió su récord
Explicó que después de la denuncia y la reunión de pruebas, el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial emitió la orden de aprehensión.
"De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares", dijo la Fiscalía.
Omar Bravo será puesto en las próximas horas a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.
La Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos.
dft/bmc