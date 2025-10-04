Más Información

Agentes de la policía de investigación (PDI) de la Fiscalía del Estado de Jalisco detuvieron a , exjugador de las Chivas, acusado de presunto abuso sexual infantil.

De acuerdo con un comunicado, Bravo fue detenido en Zapopan por elementos adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

Explicó que después de la denuncia y la reunión de pruebas, el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial emitió la orden de aprehensión.

"De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares", dijo la Fiscalía.

Omar Bravo será puesto en las próximas horas a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

La Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos.

