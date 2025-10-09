Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Después de imputar al exfutbolista Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil, la Fiscalía de Jalisco reactivó dos denuncias antiguas contra el exjugador de Chivas y que fueron archivadas por la pasada administración.

Hasta ahora, las autoridades ministeriales no han revelado qué tipo de delitos se denunciaron en ambos casos, pero señalaron que se trata de víctimas distintas.

“Hay un antecedente, al parecer, de dos carpetas previas que están en archivo, que es lo que se está checando, porque están en archivo de concentración, es decir, son anteriores y se están revisando para en su momento poderles dar información precisa y oportuna”, señaló la titular de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes, Familia y Razón de género, Elizabeth Canales.

La audiencia a vinculación a proceso contra Omar Bravo continuará este viernes, pues después de ser imputado por la Fiscalía de Jalisco el domingo pasado, la defensa del exseleccionado nacional se acogió al término de 144 horas para plantear una estrategia legal.

Según el abogado Juan Soltero Mesa, quien representa a la víctima, las autoridades cuentan con 42 datos de prueba contra Bravo, entre las que se encuentran conversaciones de WhatsApp en las que se muestra el proceder del imputado.

Según la denunciante, las agresiones comenzaron en mayo de 2019, cuando la víctima tenía apenas 10 años, y se extendieron hasta 2025.

