Pachuca.- Derivado de las condiciones climáticas que prevalecen en el estado de Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública de esta entidad informó que se suspenden las clases presenciales en todos los niveles educativos y que se reanudarán hasta el próximo lunes.

La dependencia, encabezada por Natividad Castrejón, señaló que, ante las condiciones adversas que persisten, se determinó la suspensión de actividades en escuelas públicas y privadas. En su lugar, se implementarán actividades a distancia, de acuerdo con las posibilidades de cada plantel.

Se informó que la medida aplica en educación básica; inicial, preescolar, primaria y secundaria; en educación media superior, CECyTEH, Conalep, Cobaeh y bachillerato del Estado de Hidalgo así como en educación superior; UPN, escuelas normales, institutos tecnológicos, colegios, universidades técnicas y tecnológicas.

Se determinó que las labores educativas se reanudarán el próximo lunes, siempre que las condiciones lo permitan y con las debidas precauciones para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.

La Secretaría de Educación también hizo un llamado a los padres de familia, estudiantes y personal docente a priorizar la seguridad y seguir las recomendaciones de las autoridades.

