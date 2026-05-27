Al llegar a la tercera edad, muchas personas se enfrentan a los nuevos retos que involucran la pérdida de roles sociales al llegar a la jubilación, el fallecimiento de cónyuges o amigos, la falta de una red de apoyo y la soledad. Estos factores pueden llegar a generar estrés y desencadenar el deterioro físico de la memoria y elevar el riesgo de enfermedades crónicas. Por ello, aprender a manejar el estrés es vital para mejorar la calidad de vida durante esta etapa.

Ante esta problemática, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) lanzó una nueva convocatoria para el taller “Manejo de estrés para el envejecimiento saludable”, donde compartirán herramientas de apoyo para mejorar la salud mental.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el programa busca contribuir en la construcción de una cultura del envejecimiento que reconozca a las personas mayores como agentes de su propio desarrollo y actores fundamentales en la sociedad.

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INAPAM. Foto: Imagen creada con IA

¿Cómo inscribirse al taller de manejo de estrés del INAPAM?

Durante el mes de junio, el INAPAM impartirá el curso en línea de manejo de estrés enfocado al envejecimiento impartido por la Psicóloga Margarita Ventura Sánchez del Valle por medio de la plataforma TEAMS.

Las sesiones iniciarán el próximo 2 de junio y continuarán todos los martes y jueves de 11:00 a 14:00 horas.

Para registrarse es necesario completar el siguiente formulario con los datos de la persona interesada para obtener la ficha inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScclzTZRqi5tu9a5aIlAWRRO0_TyL5UCVH57M7PL4CRXskgVA/formResponse

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