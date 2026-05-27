Daca. El gobierno de Bangladesh se ha convertido en el insólito salvador de 'Donald Trump', un inusual búfalo albino bautizado con el nombre del presidente de Estados Unidos, al ordenar que el animal no fuera sacrificado durante las celebraciones de la fiesta musulmana del sacrificio, por temor a que se produjeran disturbios.

El búfalo "Donald Trump" se ha convertido en una sensación en internet y en redes sociales, inicialmente en Bangladesh y después en todo el mundo.

Con un peso de 700 kilos, este búfalo de pelaje blanco rosáceo luce una melena rubia peinada de una forma que recuerda al característico peinado de Trump.

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El animal iba a ser sacrificado el jueves cerca de Daca durante el Eid al-Adha, la segunda fiesta más importante en el Islam, en la que se espera que se sacrifiquen más de 12 millones de cabezas de ganado en todo este país de mayoría musulmana.

"El ministro del Interior ha ordenado que el búfalo sea devuelto a la granja para evitar el caos", declaró a la EFE Faisal Hassan, portavoz del Ministerio del Interior de Bangladés.

JUST IN: The albino buffalo resembling Donald Trump has been pardoned and spared from sacrifice after going viral.



Crazy headline.



The nearly 700kg animal was already sold for ritual slaughter when authorities stepped in over security concerns and massive public interest.



The… pic.twitter.com/FUvt2RmQZh — Jack (@jackunheard) May 27, 2026

"Más adelante se tomará una decisión sobre su futuro", añadió.

La intervención del gobierno se produjo después de que cientos de visitantes curiosos acudieran en masa a ver al búfalo, tomar fotografías y acariciar con cautela al animal, tranquilo y dócil, en su hogar temporal en la zona de Keraniganj, en Daca.

El búfalo había sido criado durante el último año en la granja Rabeya Agro Farm, a las afueras de la capital, antes de ser entregado a principios de esta semana a su nuevo propietario para ser sacrificado.

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Los encargados de la granja organizaron una gran despedida para el animal, con alfombra roja y coloridos efectos de humo incluidos.

Uno de los propietarios de la granja, Nuruddin Jitu, declaró a la EFE que compraron el búfalo hace 10 meses en la ciudad de Rajshahi y lo bautizaron como "Donald Trump" debido a su aspecto inusual.

El búfalo se convirtió en una sensación mundial en Internet después de que noticias de los medios locales sobre él se hicieran virales, atrayendo a cientos de visitantes a la granja en las últimas semanas.

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