El ejército estadounidense atacó un buque mercante cerca del estrecho de Ormuz que representaba una amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico comercial, informaron medios de EU, como CNN y Axios.

Estados Unidos también derribó cuatro drones de ataque iraníes que representaban una amenaza, indicó una fuente a CNN. Además, las fuerzas estadounidenses atacaron una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron. Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego, añadieron las fuentes.

Axios detalló, de acuerdo con un funcionario estadounidense, que el ejército iraní disparó cuatro drones unidireccionales contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz.

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Según informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars en la madrugada del jueves, se escucharon tres explosiones al este de Bandar Abbas, una ciudad portuaria estratégica iraní y base naval cerca del estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump dijo más temprano en una reunión de gabinete que no tenía prisa por llegar a un acuerdo. "Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", declaró.

"O eso, o tendremos que terminar el trabajo", afirmó Trump, en referencia a reanudar las hostilidades.

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Cuando se le preguntó sobre un posible acuerdo a corto plazo para reabrir el estrecho de Ormuz a condición de que Irán y Omán controlen el paso de buques, Trump se mostró tajante: "No, el estrecho va a estar abierto a todo el mundo".

"Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires", amenazó al país que hasta ahora ha tenido un papel clave en la mediación del conflicto así como objeto de los ataques de Teherán.

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