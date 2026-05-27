Disminuye hasta 85% la incidencia delictiva en empresas que tienen sus cámaras conectadas con el sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informó su titular, Salvador Guerrero Chiprés.

Desde el año pasado, se lanzó el programa “Aliado C5”, donde los comercios de grandes cadenas se suman a la red del centro de comando para tener un tiempo de respuesta más corto ante una situación.

En ese sentido, Guerrero Chiprés dijo que tiene datos de reducción de entre 70 y 85 por ciento en la disminución de incidencia delictiva en comercios que están en este programa y cuentan con una interacción con las instituciones de seguridad pública.

Explicó que hace ocho años el tiempo de respuesta ante una situación de alerta era de cinco minutos con 42 segundos, pero hace dos años se redujo a tres minutos con 42 segundos. Sin embargo, dijo que en sitios donde hay este convenio entre organismos empresariales, el C5 y otras autoridades del gabinete de seguridad han respondido hasta en 45 segundos.

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Firma de convenio entre CANADEVI y C5. | Foto: Archivo / Especial.

Este miércoles se sumaron a este convenio 567 afiliados de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México; sin embargo, también lo han hecho empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), de la Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio y Departamentales, A.C. (Antad), de la Asociación de Hoteles y Moteles, así como las cadenas Oxxo y Walmart.

En ese sentido, explicó que para lograr estos resultados positivos también se requiere que las organizaciones promuevan que sus afiliados se sumen a este convenio. Sin embargo, destacó que las empresas son quienes deben adquirir el equipo y correr con los gastos de los servicios como el internet.

“(Las empresas) que se han conectado con nosotros ya teniendo (las cámaras) han mejorado su relación con el entorno de seguridad y trabajado en la preparación y autocuidado de la comunidad laboral”, acotó el titular de C5.

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JACL/cr