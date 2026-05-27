Durante la conferencia matutina del pasado lunes 25 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población a no consumir el contenido de TV Azteca, televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Todo ocurrió cuando a la mandataria se le preguntó en su conferencia matutina sobre el colectivo “Mexicanos Al Grito de Paz”, el cual inició una campaña contra el Gobierno federal, colocando lonas con imágenes de los llamados "narcopolíticos".

De acuerdo con comentarios de la periodista que realizó la pregunta, quienes difunden la campaña son perfiles cercanos al empresario Salinas Pliego.

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Por lo que Sheinbaum arremetió: “No vean TV Azteca”, posteriormente ironizó con que “se va a enojar Salinas Pliego y va a estar escribiendo un tuit, bueno, un X, en este instante”.

Tras las declaraciones de la Presidenta, TV Azteca respondió mediante un posicionamiento en el que acusó que el llamado realizado desde Palacio Nacional representa un intento de censura y una agresión contra la libertad de expresión y de prensa.

Sin embargo, la respuesta más directa vino desde los propios programas de la televisora, donde conductores y presentadores reaccionaron en vivo a los comentarios de la mandataria.

¿Qué dijeron los principales conductores de la televisora?

La respuesta en los programas de TV Azteca no se hizo esperar; los conductores principales de la televisora hablaron durante sus transmisiones para calificar el acto como un ataque directo a la libertad de expresión y un intento de silenciar la "realidad del país".

"¿Saben por qué nos ven? Porque hablamos con libertad, porque divertimos a las personas, porque los entretenemos y porque los informamos de qué es lo que está sucediendo realmente en este país", arremetió la conductora principal de Ventaneando, Paty Chapoy.

Por su parte, los conductores de Venga la Alegría expresaron que Sheinbaum "no le está hablando a borregos". "Nosotros no le hablamos a borregos, le hablamos a personas inteligentes que deciden qué ver", expresó el Carlos "El Capi" Pérez, cuando el programa matutino respondía a los comentarios de Palacio Nacional.

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"Su llamado a no ver TV Azteca será inútil", sentenció Sergio Sepúlveda, conductor de Venga la Alegría.

De la misma forma, los conductores de Al Extremo exhortaron a la población a no permitir que se pierda el derecho a la libertad de expresión, para que cada persona decida "dónde quiere informarse".

Finalmente, durante la conferencia de este martes 26 de mayo, Claudia Sheinbaum aseguró que el comentario sobre Azteca "no es una censura, es una opinión".

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