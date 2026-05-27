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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha un nuevo esquema de seguridad para el Centro Histórico, con un mando único conformado por 686 elementos y 45 patrullas que recorrerán la zona.
Para que puedan ser identificados por la población, los elementos portarán una chamarra de color amarillo fosforescente.
“Este mando único consolida una sola estrategia de seguridad para la ciudad en el Centro Histórico. Evita riesgos de duplicidad o vacíos de responsabilidad en ciertas zonas y calles, y garantiza una respuesta inmediata ante cualquier problemática de inseguridad”, dijo.
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A dos semanas de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, la mandataria capitalina precisó que a esta estrategia se sumará el monitoreo permanente con siete mil cámaras conectadas al C5 ubicadas en el corazón de la CDMX.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se presentó a los elementos que formarán parte de la estrategia, Brugada Molina indicó que con este esquema se unifica la identificación de patrones ante situaciones de inseguridad, horarios de riesgo, zonas prioritarias que se deben cuidar y despliegues operativos que permitan realizar patrullajes más inteligentes; además de mantener un esquema “pie tierra” que permite a los policías caminar las calles del Centro Histórico.
El inspector jefe Juan Luis Amaro López será el responsable de encabezar la Unidad de Protección Ciudadana Centro Histórico, que surgió de la fusión de los sectores Centro y Alameda, precisó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.
vr/cr
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