"No voy a legitimar nunca medios que se dedican a repetir mentiras”, afirmó Andrés Manuel López Beltrán durante una entrevista en la estación XEVX, donde dejó entrever que, rumbo a su candidatura a diputado federal en Tabasco para 2027, reducirá su relación con medios de comunicación que considere cercanos a la oposición o críticos hacia Morena y su familia.

El pasado 25 de mayo, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Durante la entrevista, López Beltrán explicó que buscará acercarse principalmente a medios locales y radiodifusoras tabasqueñas, al considerar que son espacios que reflejan las necesidades de la ciudadanía. “Yo quiero y mi intención es conectar con el pueblo de Tabasco”, expresó al justificar por qué sí aceptará entrevistas en algunos espacios de comunicación.

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Andy López rechaza medios que considera opositores

Foto: Cortesía XEVX

El morenista también cuestionó el trabajo de ciertos medios nacionales al asegurar que, desde su perspectiva, actúan políticamente en contra de Morena. “Hay medios de comunicación que más que medios de comunicación se comportan como voceros de la oposición o como la oposición”, declaró al explicar por qué no buscará tener presencia en esos espacios.

López Beltrán señaló que sí mantendrá relación con medios que, a su consideración, informen sobre problemáticas sociales y funcionen como vínculo con la ciudadanía.

“Son los medios de comunicación que en realidad informan las necesidades de la gente, que hacen un servicio social a la comunidad”, comentó al referirse a estaciones de radio y medios locales de Tabasco.

En otra parte de la conversación, insistió en que evitará participar en medios que publiquen información negativa sobre él o su familia, pues consideró que acudir a esos espacios significaría respaldarlos públicamente. “No les voy a lavar la cara con mi presencia”, sostuvo.

Pese a ello, el aspirante a legislador aseguró que continuará concediendo entrevistas en medios donde pueda comunicarse directamente con habitantes del estado y del distrito que buscará representar. “Habrán medios a los cuales siempre estaré visitando, siempre y cuando me permita tener un espacio para comunicarme con la gente de Tabasco y con la gente del distrito”, señaló.

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