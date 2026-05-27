Gabriela Osorio aseguró que hay una tendencia “positiva” a la baja en la incidencia delictiva en la alcaldía Tlalpan, aunque precisó que no se echa a la hamaca, pues aún falta mucho por hacer en esta materia.

Al comparecer ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, la edil morenista detalló que se han disminuido en 23.4% todos los delitos, lo que convierte a Tlalpan en la alcaldía con la mayor disminución de toda la Ciudad.

“Esto lo digo, no porque me lo saqué de la manga, estos son datos del 17 de mayo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. Tlalpan hoy es la alcaldía, de las 16, con mayor disminución de delitos: 23.44% al día de hoy… estas no son cuentas alegres y no es que me eche a la hamaca porque si no, no hubiera hecho las veladas nocturnas, porque si no, no hubiera comprado más patrullas; esto es nada más de que hay una tendencia, de que es positivo el trabajo que estamos haciendo. ¿Es suficiente? no, porque no vamos a estar a gusto hasta que cualquier persona de Tlalpan diga: ‘me siento segura cuando salgo a la calle’ y eso sé, que todavía no sucede”, expuso.

Durante su comparecencia, Gabriela Osorio subrayó que trabaja 24/7 a favor de las y los vecinos de Tlalpan

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En este sentido, destacó que la percepción de inseguridad también se ha reducido en 6.5 puntos en los últimos seis meses, y que ha habido saldo blanco en las fiestas patronales de los pueblos.

Gabriela Osorio destacó que la Utopía de Topilejo ya está lista, y que ya sólo esperan la fecha para su inauguración. “A mí me da mucho gusto esta Utopía porque es en un espacio en donde había una cancha que los vecinos han procurado durante décadas, pero prácticamente no había nada, no había infraestructura, no era un deportivo ya instalado, era una cancha que los vecinos cuidaban con mucho cariño y ahora se va a convertir en la Utopía del Maíz”.

Asimismo, comentó que ya arrancaron los estudios para la construcción de la nueva Línea del Cablebús.

Gabriela Osorio destacó que la Utopía de Topilejo ya está lista, y que ya sólo esperan la fecha para su inauguración. Foto: Especial

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Durante su comparecencia, subrayó que trabaja 24/7 a favor de las y los vecinos de Tlalpan, y que este proyecto de transformación no se consolida en tres años, “requiere más tiempo para hacerlo”.

Comentó que las lonas que aparecen con su nombre e imagen son por los apoyos vecinales que reciben, y que cuidan cada peso del recurso público.

Por último, comentó que un buen gobierno es el que escucha, el que se autocritica y corrige para mejorar. “Nosotras estamos contra la regresión de la derecha, sea como sea, venga como venga disfrazada y acomodada. La construcción de un modelo de gobierno, que respalde a la gente, no necesita aliados de paso ni conveniencia de espacios, necesita una política de altura”.

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Cabe destacar que la mayor parte de los diputados locales de Tlalpan, entre ellos Xóchitl Bravo, Pedro Haces, Luis Chávez y Alberto Vanegas, no acudieron a esta comparecencia.

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