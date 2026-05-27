Tecámac, Méx.- La mañana de este miércoles fueron encontrados dos cadáveres envueltos en plástico en el municipio de Tecámac.

Según el reporte, fueron los residentes los que dieron aviso a las autoridades que en un terreno cercano a la calle Danyelis, ubicado entre los fraccionamientos Real de Verona y Urbi, en el límite con las calles Paseo de Castillas y Valle de San Miguel, había dos bultos.

Aparentemente, los cuerpos habrían sido abandonados durante la madrugada en esa área del municipio.

Lee también Congreso CDMX aprueba dictamen para tipificar el hostigamiento coercitivo

Elementos de la Guardia Civil fueron los primeros que arribaron al sitio y corroboraron que se trataba de dos personas las que estaban cubiertas con plástico, las cuales ya no tenían signos vitales.

Después llegaron integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Por los hechos fue notificada la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la zona se presentó personal de la Fiscalía de Homicidios para iniciar la investigación del doble homicidio.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Las autoridades ministeriales revisarán si en la zona hay instaladas videocámaras de vigilancia que hayan captado imágenes de los presuntos responsables de los crímenes para tratar de identificarlos.

Los vecinos no se percataron cuando fueron a abandonar los cadáveres en ese punto de Tecámac.

mahc/LL