Tepotzotlán, Méx. - Un avestruz fue localizada mientras caminaba por calles del municipio de Tepotzotlán, hecho que causó sorpresa entre vecinos y automovilistas.

El animal fue captado en videos y fotografías que comenzaron a circular en redes sociales, donde habitantes reportaron su presencia en distintas vialidades del municipio.

En las imágenes difundidas se observa al ave desplazándose sobre la vía pública, algunos conductores disminuían la velocidad al notar su presencia.

La mañana de este miércoles, autoridades del gobierno municipal informaron que el avestruz fue localizada y capturada por una persona que se identificó como propietaria del ejemplar.

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Avestruz recorre calles de Tepotzotlán, Edomex; dueño la captura tras reportes vecinales. Foto: Especial.

De acuerdo con la información oficial, el dueño rechazó el apoyo de elementos de Protección Civil municipal para realizar la captura del animal.

Las autoridades municipales señalaron además que la persona mostró una actitud hostil ante la intervención del personal que acudió al sitio tras los reportes ciudadanos.

En México, la posesión de ejemplares de fauna silvestre o especies exóticas se encuentra regulada; los propietarios deben acreditar la procedencia legal del animal mediante documentación y permisos correspondientes.

La normatividad también contempla que los ejemplares cuenten con condiciones adecuadas para su manejo y resguardo. En caso de irregularidades, se puede realizar inspecciones y asegurar animales cuya posesión no pueda acreditarse legalmente.

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