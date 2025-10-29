Más Información
Paco Ignacio Taibo nos ofendió; senadora Malú Mícher afirma que titular del FCE debe disculparse con las mujeres
Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ
Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala
Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión
París.- Un juez de instrucción imputó a los dos detenidos por la Policía francesa por participar en el robo de joyas del Museo del Louvre del pasado 19 de octubre y decretó su prisión provisional, anunció este miércoles la Fiscalía de París.
En un comunicado, la Fiscalía detalló que ambos fueron formalmente acusados de "robo en banda organizada y asociación de malhechores en vista de cometer un delito".
Lee también Sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre "reconocen parcialmente" su participación los hechos
Los dos sospechosos, que estaban bajo custodia policial desde el pasado fin de semana, son dos hombres, uno de 34 años de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010, y otro francés de 39 años y original de Aubervilliers, en las afueras de París.
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]