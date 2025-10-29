Más Información

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

¿Simón Levy está detenido?; esto es lo que sabemos del caso del exfuncionario

Paco Ignacio Taibo nos ofendió; senadora Malú Mícher afirma que titular del FCE debe disculparse con las mujeres

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

París.- Un juez de instrucción imputó a los dos detenidos por la Policía francesa por participar en el robo de joyas del del pasado 19 de octubre y decretó su prisión provisional, anunció este miércoles la Fiscalía de París.

En un comunicado, la detalló que ambos fueron formalmente acusados de "robo en banda organizada y asociación de malhechores en vista de cometer un delito".

Los dos sospechosos, que estaban bajo custodia policial desde el pasado fin de semana, son dos hombres, uno de 34 años de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010, y otro francés de 39 años y original de Aubervilliers, en las afueras de París.

desa/mgm

