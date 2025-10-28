Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

El Coloso avanza. El Estadio Banorte ya toma forma

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”

Cuauhtémoc Blanco explota en pleno partido amistoso y lanza patada al 'Venado' Medina

Pemex sufre pérdida de 61 mil 242 mdp pese a nuevo rescate

Detienen a 7 personas en 4 cateos en Tecate, Baja California; desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas

Acusan al director del DIF de Pisaflores, Hidalgo, de matar a edil

París. Tiphaine Auzière, hija menor de , denunció que el que su madre ha sufrido y por el que 10 personas son juzgadas en París ha causado en su progenitora "una degradación en su estado de salud, así como en su contexto familiar y privado".

"No deseo a nadie en esta vida lo que ella (Brigitte Macron) está padeciendo", dijo la hijastra del presidente de Francia, , en la segunda y última sesión del juicio sobre el ciberacoso a la primera dama de , sobre la que se difundieron mentiras de que había nacido hombre.

Auzière, de 41 años, realizó estas declaraciones tras comparecer, a solicitud de uno de los abogados de su madre, para realzar el "prejuicio" psicológico y físico que Brigitte Macron ha sufrido.

En medio de una gran expectación mediática y de público, que llevó a cambiar la sala inicial de la vista a una de mayor capacidad, la hija pequeña de la aseveró que su progenitora "sufre constantemente" las consecuencias de los bulos que la acusan de haber nacido hombre bajo el nombre de, que es en realidad el hermano de la propia Brigitte Macron.

Auzière, hija del primer matrimonio de la actual primera dama con André-Louis Auzière, citó lo que sufren los nietos de Brigitte Macron, quienes "en la escuela primaria o en la secundaria escuchan que su abuela es un hombre".

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, durante un recorrido por la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el martes 8 de julio de 2025.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, durante un recorrido por la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el martes 8 de julio de 2025.

"Mi madre ha desarrollado en relación con sus nietos por todo lo que escuchan sobre su abuela", profundizó, y agregó que "no puede abstraerse de todos los horrores que se hablan de ella, ni un solo segundo".

La hija de Brigitte Macron, que es , lamentó que su madre tenga "la obligación de tener el máximo cuidado con su postura, sus gestos, porque su imagen puede ser manipulada al servicio de la mentira".

Los 10 acusados, de perfil variopinto, están siendo juzgados por numerosas declaraciones maliciosas e infundios sobre el "" y la "" de Brigitte Macron y podrían ser condenados hasta a dos años de cárcel en caso de ser declarados culpables.

A los inculpados también se les reprocha haber pretendido dar un tinte de al inicio de la relación entre Brigitte y Emmanuel Macron por la diferencia de edad entre ambos (24 años), ya que se conocieron cuando ella era su profesora en el instituto de secundaria.

El caso de ciberacoso a la primera dama francesa ha cruzado las fronteras del país desde que también lo difundió en 2024 Candace Owens, una "influencer" afroamericana próxima a que propagó los rumores surgidos en Francia a sus varios millones de seguidores.

De hecho, los Macron han lanzado en un proceso paralelo contra Owens, a la que han denunciado por "difamación".

