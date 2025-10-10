Un juez de control dictó sentencia de seis años de prisión a Manuel Mota Arteaga, quien ejecutó agresiones sexuales a una menor de edad al interior de la Escuela Primaria “Arturo Rosenblueth”, en la alcaldía Iztapalapa.

En audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), de la FGR, presentó las pruebas suficientes para que el trabajador de la escuela de la Ciudad de México fuera declarado culpable del delito de pederastia agravada.

Además, el juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, lo condenó al pago de la reparación del daño, inhabilitación de su cargo público por el término de la pena impuesta, emisión de una disculpa pública, así como amonestación pública y suspensión de sus derechos políticos y civiles.

En febrero de 2022, la FEVIMTRA inició carpeta de investigación y se llevó a cabo el proceso en sus diversas secuelas, en el que se acreditó la responsabilidad del servidor público del sector educativo Manuel Mota Arteaga, en el delito de pederastia agravada, cometido en el ejercicio de su encargo como servidor público, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

