Era el año 2000 cuando un grupo de actrices se enfrentaron a los prejuicios y censura de la sociedad mexicana, que quería impedir a como diera lugar el estreno de "Monólogos de la vagina", ya que hablar de la sexualidad femenina no era bien visto; de eso ya han pasado 25 años y la actriz Ana Karina Guevara aplaude que actualmente ya se pueda hablar abiertamente de estos temas en el teatro, gracias a esta puerta que se abrió.

"Ahora estamos hablando diferentes sobre estos temas, yo recuerdo de hombres que llegaban al final de la función y nos decían, 'gracias,nunca imaginé que mi esposa, mi hija o mi madre, pudieran sentir o pensar todo esto que nos están revelando'. Que se abran puentes de comunicación entre individuos y que los hombres vayan y escuchen, ha sido una gran aportación de esta obra", comentó Guevara sobre "Monólogos de la vagina, que está celebrando un cuarto de siglo" en cartelera.

Ana Karina Guevara es una de las actrices que ha estado desde el principio en este montaje, incluso subió al escenario al lado de Andrea Legarreta, Stephanie Salas, Sofía Álvarez, Pilar Boliver, Jana Raluy, Lilia Aragón, Adriana Roel y la doctora Anabel Ochoa; que fueron las valiente que decidieron estrenarlo, cuando el simple título causó polémica en nuestro país.

"México es el país con la temporada más longeva, se ha presentado en todo el mundo y aquí se están por cumplir las 9 mil funciones. A mí metocó estar desde el día uno, en un momento donde simplemente pronunciar la palabra vagina era un escándalo; no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, estábamos con una gran expectativa de lo que iba a resultar de ese texto, y miren cuál cuál fue el resultado, 25 años con 150 mujeres que han dado voz a Monólogos de la vagina".

Tal fue la aceptación de esta obra, que Ana Karina señaló que hubo ocasiones en que se estaban presentando en tres ciudades de manera simultánea, por lo que el elenco terminaba agotado a pesar de que alternaban en las funciones.

"En ese momento yo tenía 32 años, pero decía, no voy a ser una actriz consumada sino felizmente consumida. Hubo meses en que de los 30 días que tienen descansé sólo uno, entre giras, funciones en la Ciudad de México, tres funciones los sábados, en fin, vivir ese esplendor, ese boom que tuvo Monólogos de la vagina en su momento fue fantástico".

Así como ella ha ido cambiando física y mentalmente a lo largo de estos 25 años, Ana Karina dice que también los personajes han tenido su evolución, porque ya no los percibe de la misma forma como actriz,además ahora ya está realizando los monólogos de la mujer número 3, es decir, la de mayor edad, pero ya hizo la mujer uno y dos, la joven y la madura.

"Te vas acomodando en diferentes lugares, teniendo diferentes puntos de vista en tu caminar en este mundo, por lo tanto el abordar es tetexto dando voz a estas mujeres reales, ha sido para mí todo un aprendizaje pero también una brújula. Mi rango actoral se va expandiendo, voy ampliando mis juguetes o herramientas en la actuación para aparentemente decir lo mismo".

Una de las cosas que le emocionó mucho de estos festejos, fue que volvió a coincidir con V (antes Eve Ensler), autora de esta puesta en escena, primero en un conversatorio que se llevó a cabo el martes pasado en Universum, y esta noche estará de nuevo con ella en el escenario del Nuevo Teatro Libanés, en una función especial de la obra, en la cual participarán 18 actrices que actualmente forman parte del elenco: Alejandra Ambrosi, Andrea Escalona, Carmen Muñoz, Celinadel Villar, Dalilah Polanco, Daniela Luján, Diana Lein, Elba Jiménez,Gloria Aura, Irasema Terrazas, Janett Arceo, Kika Édgar, Laura PérezCisneros, M´Balia, Mariazel, Raquel Garza y Ximena González Rubio.

"Los regalos que me ha dado a mí Monólogos de la vagina, por ejemplo,compartir el escenario con Carmen Montejo, Ofelia Guilmain y Adriana Roel, de quienes aprendí tanto, también me dio grandes amigas como Nuria Bages y Mónica Garza, con quienes tengo más de 20 años de amistad y solidaridad profunda, son regalos que me ha traído esta larguísima temporada".

