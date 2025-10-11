La Ciudad de México comienza a vivir el ambiente de Halloween y Día de Muertos desde ya, no sólo en las tiendas o panaderías donde ya hay cosas alusivas a estas fiestas; y el teatro no se queda atrás, porque ofrece puestas en escena que harán qué el público termine con la piel erizada y con miedo de ir al baño a mitad de la noche, por ejemplo:

- "LA DAMA DE NEGRO"

Con más de 30 años de temporada ininterrumpida, esta historia escrita por Susan Hill, maestra en el género de terror; los hará brincar en su butaca cuando su elenco integrado por Rafael Perrín, Odiseo Bichir, Alejandro Tommasi, Ernesto D’alessio, Patricia Perrín, por mencionar algunos, cuenten la historia de Arthur Kipps, quien vive atormentado por una experiencia de su juventud, y para enfrentarlo escribe su historia para contarla a familiares y a amigos; pero conforme el relato avanza las cosas se ponen de miedo.

¿Dónde? Teatro 11 de julio. V 20:30 hrs. S 18 y 20:30 hrs. D 18 hrs. $600

- "LA MANO PELUDA. EL EPISODIO MALDITO"

Quienes disfrutan de apagar la luz para escuchar relatos de terror, esta obra es ideal para que vivan la experiencia de lo paranormal. Es la historia de JR, un joven que investiga el misterioso legado de su padre, antiguo conductor de un programa de radio llamado “La Mano Peluda”. A través del uso de unos audífonos, cada espectador vivirá el misterio de manera personalizada.

¿Dónde? Teatro Ofelia. V 21 hrs. S 18 y 21 hrs. D 17 hrs. $900

- "LA CHORCHA DE LAS CALACAS"

Porque a los niños y las niñas también les encantan las historias de miedo, la compañía Las Marionetas de la Esquina los llevarán por un viaje a la historia de México, desde el loco mundo de las calacas y los títeres. Este año se rinde un homenaje a Silvia Pinal, Tongolele y Paquita la del Barrio, así que la fiesta estará con mucho ritmo y diversión, convirtiendo esta aventura en una función de teatro de carpa.

¿Dónde? La Titería. Hasta el 2 de noviembre. S y D 13 hrs. $300 a $250

- "EL SÓTANO"

Las casas guardan a veces terribles secretos y Ana Müler lo descubrirá, cuando tenga que mudarse junto a su pequeña hija Isa, a un edificio casi a punto de colapsar, pero debido a su precaria economía no tienen más remedio. Ahí conocen a Damián, el conserje y único habitante del lugar, quién trata de ser amable con las nueva inquilinas, con quienes vivirá una espeluznante experiencia cuando cosas inexplicables comienzan a pasar en su departamento.

¿Dónde? Teatro Fernando Soler, del Centro Teatral Manolo Fábregas. V 19 y 21:15 hrs. S 18 y 20:30 hrs. D 17 y 19:30 hrs. $800 a $600

- "LA LLORONA EL ÚLTIMO LATIDO DEL AGUA"

Como ya es tradición, cada año los canales de Xochimilco se transforman en un camino hacia al inframundo, donde el público a través de unas trajineras viajará hasta el México prehispánico, donde conocerán la trágica historia de esta mujer, quien vaga por el mundo de los vivos penando y manifestando su dolor por haber perdido a sus seres más querido.

¿Dónde? Embarcadero Cuemanco Xochimilco. Hasta el 26 de noviembre. V, S y D 18:30 hrs. $600

rad