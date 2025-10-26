Más Información

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Fórmula 1: Horarios y canales para ver EN VIVO la carrera del Gran Premio de México, HOY, domingo 26 de octubre

Fórmula 1: Horarios y canales para ver EN VIVO la carrera del Gran Premio de México, HOY, domingo 26 de octubre

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Violencia e inclusión al sistema de salud, un desafío para las parteras

Violencia e inclusión al sistema de salud, un desafío para las parteras

Reparar autos no es un tema de género: Mamá Mecanic

Reparar autos no es un tema de género: Mamá Mecanic

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

París. El fue determinante en la identificación de los dos sospechosos que fueron arrestados en las últimas horas por su presunta relación con el robo en el del 19 de octubre pasado.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo, en la se habían encontrado trazas del ADN de los arrestados, quienes eran individuos en el radar de la policía por antecedentes delictivos.

Las detenciones se produjeron anoche después de que uno de los dos presuntos implicados -que formarían parte del comando de cuatro personas en total que - intentó abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, en dirección supuestamente a Argelia.

Lee también

AP:Emma Da Silva
AP:Emma Da Silva

Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

Los dos hombres permanecen bajo custodia policial, según avanzaron este domingo la revista Paris Match y el diario Le Parisien, información que fue confirmada posteriormente también por otros medios locales.

Posteriormente, la Fiscalía de la República confirmó los arrestos, si bien lamentó la divulgación "precipitada" de estos avances, por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas.

Lee también

El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Ayer el museo permaneció cerrado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Fotos: AP y EFE
El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Ayer el museo permaneció cerrado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Fotos: AP y EFE

"Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

De la operación se encargan la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los dos capturados, de unos 30 años, fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.

Lee también

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y con fines delictivos.

Los cargos podrían aumentar de gravedad en el caso de que hayan contribuido a la (por ejemplo, de cara a vender sus componentes por separado).

El botín sustraído hace justo una semana, de cuyas piezas no hay noticias, está valorado económicamente en 88 millones de euros, aunque su es incalculable.

Lee también

Las joyas pertenecían a la Corona francesa y fueron sustraídas en una operación que duró apenas unos minutos en la denominada , del que es el museo más visitado del mundo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

3l/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena. Foto iStock / siete solar

3I/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena

Programas del Bienestar Noviembre 2025 descubre qué apoyo económico te toca según tu edad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programas del Bienestar Noviembre 2025: descubre qué apoyo económico te toca según tu edad

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800