Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la , condenado por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007.

El presidente conservador entre 2007 y 2012 ingresó en la mañana en la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de por asociación ilícita, impuesta por un tribunal en septiembre.

"Esta mañana encierran a un inocente", escribió Sarkozy minutos antes en la red social X, quien denunció un "escándalo judicial" y un "viacrucis". "La verdad triunfará", pero "el precio a pagar habrá sido abrumador", agregó.

Su condena estuvo acompañada de polémica porque el también marido de la cantante cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses.

La cuestión de la ejecución provisional es "un debate legítimo" que debe llevarse a cabo "con calma", declaró este martes el presidente, , a quien la oposición de izquierda criticó por reunirse con su predecesor el pasado viernes.

El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su esposa Carla Bruni. Foto: EFE
"¡Bienvenido Sarkozy!"

Al grito de "¡Nicolas presidente!", decenas de personas lo apoyaron ha llamado de su familia, cuando abandonó su domicilio en un exclusivo barrio del oeste de rumbo a la única prisión de la capital francesa.

Con lágrimas en los ojos, François, un manifestante de 66 años, denunció un "juicio político". "¡Estamos en la !", gritó otro, mientras dos banderas francesas ondeaban en una valla de seguridad próxima.

Este referente de la derecha aseguró el domingo al diario Le Figaro que entraría "con la cabeza alta", con una biografía de Jesús y con "El Conde de Montecristo", el inocente injustamente condenado más famoso de la literatura francesa.

Para evitar el contacto con otros detenidos y eventuales fotos, ocupará una celda de nueve metros cuadrados del área de aislamiento.

"¡Oh, bienvenido Sarkozy!", "¡Está Sarkozy!", gritaron varios presos, a su llegada a la cárcel.

El exmandatario sigue los pasos de otros famosos que ya pasaron por esta prisión, como el venezolano Carlos "El Chacal", condenado por atentados en los años setenta y ochenta, o el dictador panameño Manuel Noriega.

Defensa de Sarkozy pide libertad condicional

Sin embargo, podría permanecer solo unas semanas. Sus abogados ya solicitaron su libertad condicional, como la legislación permite a los presos que ya tienen 70 años una vez pisan la . La justicia tiene dos meses para resolver.

Mientras tanto, podrá salir "solo" una hora al día al patio y recibir la visita de su familia tres veces por semana, precisó su abogado Christophe Ingrain. La mayor parte del tiempo estará en su celda, donde leerá y escribirá sobre esta "experiencia tan difícil", agregó.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de su residencia para presentarse en la prisión de La Santé para cumplir una condena de cinco años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración criminal por un plan para que el difunto dictador libio Muamar el Gadafi financiara su campaña electoral de 2007. Foto: AFP
"Sarko", como se le conoce, será el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde Philippe Pétain, quien acabó entre rejas al término de la por colaborar con la Alemania nazi. Y el primero de un país ya dentro de la .

Fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su victoriosa campaña de 2007.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en "última instancia", el tribunal subrayó que sí salió de Libia, por lo que lo condenó por asociación ilícita y por la "excepcional gravedad de los hechos".

Independencia judicial

Esta condena no es la primera contra el conservador, que ya portó una a inicios de año. Suma otra dos por, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y también tiene otras causas abiertas.

Su encarcelamiento choca con la imagen de mano dura contra los delincuentes que este animal político se forjó como ministro del Interior entre 2005 y 2007, un cargo que lo catapultó a la presidencia.

Aunque seis de cada 10 franceses consideran "justa" su entrada en prisión, según un sondeo reciente, sus críticas a la presunta politización de los jueces le cosecharon apoyos en la derecha y la ultraderecha, y obligaron a Macron a defender la justicia.

Foto: EFE
El principal fiscal de Francia, Rémy Heitz, acusó este martes al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, de "atentar contra la independencia de los magistrados", después que este anunciara que visitará en prisión a su mentor en .

