Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

La mañanera de Sheinbaum, 24 de septiembre, minuto a minuto

Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Inflación sube a 3.74% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga tres quincenas al alza

Hernán Bermúdez a proceso; podrían darle pena de 158 años

Expulsión de Hernán Bermúdez de Morena se definirá hasta que haya sentencia, señala Luisa Alcalde

Noroña llama "centavero" y rencoroso a Ciro Gómez Leyva por mandar "al diablo" a AMLO

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Explosión en Iztapalapa: gobierno federal hace obligatorio uso de GPS y código QR en pipas gaseras

"Los Viagras" aumentan cuota de extorsión a limoneros en Michoacán; productores alertan sobre amenazas

El alumno de 14 años que apuñaló este miércoles a una maestra de 66 en plena clase en un colegio del noreste de era admirador de y de las armas y trató de quitarse la vida en el momento de su arresto, según los primeros elementos de la investigación revelados por medios locales.

El joven, que había tenido en el pasado, se encontraba internado en un hogar especializado para este tipo de casos, indica el diario Le Parisien, que añade que el estudiante fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Estrasburgo con pronóstico muy grave.

En el mismo centro está siendo atendida la profesora, cuya vida no corre peligro.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, sobre las 8:15 (6:15 GMT) en plena clase, en el colegio Robert Schuman de Benfeld, en el departamento de Bajo Rin.

El alumno hirió en el rostro a la docente, profesora de música, que fue atendida por los y cuya vida no corre peligro, antes de darse a la fuga y ser arrestado a pocos metros del establecimiento cuando iba en bicicleta.

En ese momento, el alumno trató de cortarse la yugular, por lo que fue trasladado en un helicóptero a un centro hospitalario con pronóstico muy grave.

El colegio fue inmediatamente evacuado y la ministra de Educación en funciones, la exprimera ministra Elisabeth Borne, se trasladó de inmediato hasta la localidad, tras haber asegurado a través de la red social X que se ha puesto en marcha un servicio de para los alumnos y el personal docente del centro.

Según los primeros elementos de la investigación, el estudiante había sufrido , por lo que se encontraba en un hogar especializado.

