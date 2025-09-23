El presidente francés Emmanuel Macron alertó este martes ante la Asamblea General de la ONU sobre "el riesgo de que se imponga la ley del más fuerte", así como "el egoísmo de algunos".

Macron, quien habló después del discurso incendiario del presidente estadounidense Donald Trump, defendió un "multilateralismo eficaz".

El mandatario francés añadió que “el mundo se está derrumbando”, al tiempo que abogó por una mayor cooperación para abordar los desafíos globales.

"El mundo se está desmoronando, y eso está frenando nuestra capacidad colectiva para resolver los principales conflictos de nuestro tiempo y nos impide abordar los desafíos globales”.

Macron dijo que Francia está "orgullosa de estar entre los pueblos de las Naciones Unidas" y dijo que la organización "no puede ser reemplazada". Por eso, quienes lo critican con más dureza son también quienes quieren cambiar las reglas del juego para ejercer dominio. Y estas personas no quieren que prevalezca el bien común. Quieren servir a sus intereses, dijo Macron.

El líder francés dijo que las acciones de Moscú son "una prueba de que todos los pueblos europeos también se ven desafiados por las amenazas de desestabilización rusa". Concluyó su discurso con un llamado a la unidad.

