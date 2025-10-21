Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

La dirección del Museo de Louvre en París, defendió la calidad de las vitrinas donde se encontraban las joyas robadas el domingo, en respuesta a un artículo publicado por un periódico satírico francés que asegura que eran "aparentemente más frágiles que las antiguas".

"El museo del Louvre afirma que las vitrinas instaladas en diciembre de 2019 representaban un avance considerable en términos de seguridad, ya que el grado de obsolescencia de los antiguos equipos era evidente y, de no haberse sustituido, habría obligado a retirar las obras de la exposición al público", declaró a AFP la dirección de la pinacoteca parisina.

La publicación satírica Le Canard Enchaîné afirma que el robo de las históricas piezas en la mañana del domingo pasado "fue posible gracias a las vitrinas ultramodernas de las joyas de la corona, aparentemente más frágiles que las antiguas".

El grupo de ladrones sólo necesitó unos minutos para entrar en la galería de Apolo, a la que accedieron con un montacargas exterior, romper con una sierra discal varias vitrinas instaladas en 2019, y llevarse nueve joyas. Luego en su huida, abandonaron una de las piezas.

Esta imagen muestra la corona de la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, expuesta en la Galería Apollon el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre de París, tras su reapertura tras diez meses de reformas. (20/10/25) Foto: AFP
Esta imagen muestra la corona de la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, expuesta en la Galería Apollon el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre de París, tras su reapertura tras diez meses de reformas. (20/10/25) Foto: AFP

Le Canard Enchaîné asegura que una antigua vitrina blindada instalada en la galería en los años 1950 y dotada de un sistema que le permitía desaparecer "a la primera alerta" en una caja fuerte escondida en su base habría evitado el robo si se hubiera mantenido en su sitio.

La dirección del Louvre insiste en que este sistema, dotado de un nuevo mecanismo en los años 1980, estaba "obsoleto, con incidencias de bloqueo en el descenso de los laterales".

"Se produjeron varios accidentes", que pusieron "en peligro las obras", añadió el museo.

Tras varios estudios iniciados en 2014, se encargaron tres nuevas vitrinas, "que cumplían con todas las garantías necesarias", incluidas las dos rotas el domingo, precisó la misma fuente.

