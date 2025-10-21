Más Información
París. Las joyas robadas del museo del Louvre el domingo tienen un valor estimado de 88 millones de euros, equivalente a unos 102 millones de dólares, anunció la procuradora Laure Beccuau.
"El conservador del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros", una suma "extremadamente espectacular", pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", añadió la fiscal en la cadena de radio RTL.
