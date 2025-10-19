El museo de Louvre fue robado durante su horario de apertura al rededor de las 9 de la mañana del domingo 19 de octubre, aproximadamente entre cuatro personas se llevaron nueve joyas, sin embargo, durante la huida tiraron una.

Entre lo que se llevaron los ladrones está la diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia; un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas; un pendiente de ese mismo conjunto; un collar de esmeraldas de la reina María Luisa; un par de pendientes de esmeralda de María Luisa; un broche; una diadema de la emperatriz Eugenia; y un broche de la misma emperatriz.

Tiara de la reina María Amelia, una de las joyas que fueron robadas del Museo de Louvre. Foto: presse.louvre

La fiscal, que no quiso dar ninguna información sobre si los investigadores tienen pistas del paradero de los ladrones, señaló que se está investigando el origen del vehículo, que bien pudo haber sido alquilado con una identidad falsa o robado.

¿Cómo fue el robo del museo de Louvre?

De acuerdo con la fiscal de París, Laure Beccuau informó que cuatro personas con la cabeza cubierta llegaron con dos motos y un camión equipado con un montacargas para mudanzas y posteriormente ingresaron al museo por el flanco sur junto al río Sena.

Corona de la Galería Apolo, del Museo del Louvre; pertenece a la emperatriz Eugenia. Foto: presse.louvre

Dos de ellos subieron al primer piso con una planta elevadora hasta la galería de Apolo, para entrar utilizaron discos para cortar con los que hicieron un boquete en el cristal de una de las puertas balconeras y para romper las vitrinas.

Después de que obtuvieron las joyas de dos vitrinas huyeron en las mismas motos en las que llegaron, el robo duró aproximadamente siete minutos después de que llegaron al museo de Louvre, sin embargo, tiraron una de las joyas en el camino.

Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo,recuperada del hurto de la Galería Apolo, del Museo del Louvre. Foto: presse.louvre

El museo cerró durante el resto del domingo, mientras la policía selló las puertas, despejó los patios y cerró las calles cercanas al Sena.

La televisora francesa BMFTV difundió un video del momento en que eran robadas las joyas, el cual se puede apreciar en el minuto 2:28.

Recuperan la corona de la emperatriz Eugenia

El objeto encontrado fuera del museo fue la corona de la esposa de Napoleón III (1852-1870), la emperatriz Eugenia. Fue recuperada justo más allá de los muros, rota.

Esta imagen muestra la corona de la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, expuesta en la Galería Apollon el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre de París, tras su reapertura tras diez meses de reformas. Foto: AFP

La corona lleva mil 354 diamantes y 56 esmeraldas creadas para la emperatriz con ocasión de la Exposición Universal de 1855 que tras el cambio de régimen a la III República, en 1870, fue vendida en 1885 por el Estado francés como una forma de liquidar su pasado monárquico y solo volvió a su propiedad algo más de un siglo después gracias a una donación.

Robo en museo de Louvre fue "de película"

Por medio de redes sociales se viralizaron algunas grabaciones en donde se puede observar a un hombre con un chaleco verde fosforescente, la cabeza tapada mientras rompe el vidrio de la vitrina y toma las joyas.

Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. Foto: AFP

Talia Ocampo, una turista estadounidense que estaba en los alrededores del museo, dijo a la AFP que era "una locura" lo que estaba sucediendo. "Es como una película de Hollywood". Es "algo que no olvidaremos: no pudimos ir al Louvre porque hubo un robo", indicó.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Agentes de policía buscan pistas junto a un elevador de cesta usado por ladrones el domingo 19 de octubre de 2025 en el Museo del Louvre de París. Foto: AP

