Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de "La Barredora"

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

"Trump es grosero e ignorante... Está engañado por sus logias": Petro responde a acusación de que es narco

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

Pudimos ser Dubái, lamentan tabasqueños

Entre lodo y escombro, Comisión de Búsqueda rastrea a desaparecidos por lluvias; 39 siguen sin ser localizados

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

PAN no dependerá de nadie, pero tampoco se peleará, afirma Jorge Romero

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

"Hipermoralización de la cultura favorece a políticos": entrevista a Carlos Granés

París. La , una de las joyas robadas el domingo durante un asalto en el , fue encontrada dañada cerca del museo parisino, según dijo a la AFP una fuente cercana al caso.

La pieza del siglo XIX pertenecía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por mil 354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre. Varios objetos de gran valor fueron robados el domingo en la mañana en la del museo más grande del mundo

Varios delincuentes entraron al museo del Louvre de , sustrajeron joyas "de un valor inestimable" en 7 minutos y se dieron a la fuga, anunciaron las autoridades francesas. La policía aún no había dado con el paradero de los ladrones.

Una fuente cercana al caso explicó a la AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 09H30 y las 09H40 locales (07H30-07H40 GMT), poco después de la apertura del museo al público.

La famosa pinacoteca, hogar de la o la Venus de Milo, anunció inicialmente en la red social X que permanecería cerrado el domingo por "motivos excepcionales", pero no dio más detalles.

Posteriormente, la dirección del museo dijo a la AFP que los visitantes fueron evacuados rápidamente para "preservar huellas y pistas para la investigación".

La escalera extensible (C) utilizada por tres ladrones para acceder a una de las plantas superiores del museo se observa durante la investigación en la esquina sureste del Museo del Louvre, en el Quai François-Mitterrand, a orillas del río Sena, tras un robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 19 de octubre de 2025. El Museo del Louvre fue el objetivo de un robo por parte de varios delincuentes que rompieron ventanas para robar joyas. El museo fue posteriormente clausurado. La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, lo calificó de "ataque al patrimonio cultural de Francia". Foto: EFE
Talia Ocampo, una turista estadounidense que estaba en los alrededores del museo, dijo a la AFP que era "una locura" lo que estaba sucediendo. "Es como una película de Hollywood". Es "algo que no olvidaremos: no pudimos ir al Louvre porque hubo un robo", indicó.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo".

Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".

La ministra de Cultura, Rachida Dati, que informó del robo a primera hora de la mañana, señaló posteriormente que una de las había sido hallada cerca del museo.

Una fuente dijo a la AFP que se trataba de la corona de la emperatriz Eugenia, una pieza del siglo XIX.

Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. Los ladrones irrumpieron en el Louvre y huyeron con joyas la mañana del 19 de octubre de 2025, según informó una fuente cercana al caso, añadiendo que su valor aún se estaba evaluando. Una fuente policial indicó que un número indeterminado de ladrones llegó en una motocicleta armados con pequeñas motosierras y utilizaron un montacargas para llegar a la sala que pretendían robar. Foto: AFP
Las autoridades no han confirmado cuáles fueron las piezas robadas.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el .

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos: el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa.

Pequeñas motosierras

La fiscalía de París indicó a la AFP que fue abierta una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", encomendada a la brigada de represión del e la Policía Judicial.

También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue hallada tras su fuga.

Agentes de policía buscan pistas junto a un elevador de cesta usado por ladrones el domingo 19 de octubre de 2025 en el Museo del Louvre de París. Foto: AP
Periodistas de AFP vieron ingresar en el Louvre a un equipo forense de la policía. Por la famosa explanada del exterior del museo patrullaban soldados uniformados con rifles automáticos.

Al anunciar la noticia a primera hora de la mañana, la ministra de Cultura precisó que el asalto no había dejado heridos.

El Louvre de París es el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales 80% eran .

No es la primera vez que ladrones asaltan el recinto. En 1911 se robaron la Mona Lisa, pero la obra fue recuperada meses más tarde y ahora se exhibe detrás de un vidrio de seguridad.

Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia.

En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que deploró una "pérdida inestimable".

La escalera extensible (C) utilizada por tres ladrones para acceder a una de las plantas superiores del museo se observa durante la investigación en la esquina sureste del Museo del Louvre, en el Quai François-Mitterrand, a orillas del río Sena, tras un robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 19 de octubre de 2025. El Museo del Louvre fue el objetivo de un robo por parte de varios delincuentes que rompieron ventanas para robar joyas. El museo fue posteriormente clausurado. La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, lo calificó de "ataque al patrimonio cultural de Francia". Foto: EFE
Y en noviembre del año pasado, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

"Sabemos muy bien que hay una gran vulnerabilidad en los museos franceses", reconoció este domingo el ministro de Interior, pero señaló que el departamento de Cultura lanzó recientemente "un plan de seguridad" que también concierne al Louvre.

