Cuenta la leyenda que el autorretrato de Frida Kahlo, “El marco”, fue la primera obra de un artista mexicano del siglo XX que el Museo del Louvre de París adquirió en 1939; sin embargo, el gestor cultural Miguel Vaylón asegura que se trata de una leyenda urbana, pues ese cuadro no fue comprado por el Museo de Louvre, como él lo confirmó en una investigación hecha en dicho museo, cuya indagación forma parte del libro “Moi Frida (Yo soy Frida)”, cuya tercera edición está por salir.

Dice la historia que, gracias a esta compra, Frida se convirtió todavía más en un artista mucho más conocida e importante en el mundo, ya no solamente en América Latina y en Estados Unidos, sino a nivel internacional por ser comprada por este museo, “pero dentro de mi trabajo de investigación y para mi sorpresa, no fue así. Yo fui a los archivos del Louvre para ver si podía documentar esta compra y para mi sorpresa, luego de algunos meses de investigación, el Museo de Louvre me dijo que nunca habían comprado el cuadro de Frida Kahlo”, afirma Vaylón.

El gestor y productor cultural comenzó la investigación para explorar los aspectos poco conocidos de la visita de Frida a París en 1939. Así generó “Moi Frida” una obra teatral resultado de una investigación realizada en 2007 en el marco de la conmemoración del cumpleaños de Frida Kahlo en Francia, para un festival teatral de Ginebra, Suiza; luego la obra se convertiría en un libro homónimo que ha tenido dos ediciones, en edición bilingüe francés-español e inglés-español, por la editorial francesa Librisphaera.

En unos días, “Moi Frida” saldrá en edición en español, para México y Chile. La publicación incluye nuevos documentos encontrados en los archivos del Louvre, el Centro Georges Pompidou y la Casa Azul. Incluye también una introducción escrita por la embajadora de México en Francia, Blanca Rodríguez, así como reproducciones de obras de artistas radicados en Francia, creadas como una reflexión visual sobre Frida. Y Miguel Vaylón comparte en exclusiva para EL UNIVERSAL una foto inédita de Frida en el barco que la llevó de Nueva York a Francia.

La pintora mexicana Frida Kahlo. Foto: Exclusiva, cortesía Miguel Vaylón.

Uno de los hallazgos y documentos que presenta la nueva edición es la información que muestra que el Museo de Louvre no adquirió “El Marco”, como se ha dicho durante toda la vida. “Obviamente encontré quién compró el cuadro de Frida Kahlo y no es el Museo de Louvre”, señala y se reserva el nombre del comprador para que lo descubra quien lea el libro.

Lo que si adelanta es que en realidad el primer cuadro de un artista latinoamericano que compró el museo francés fue uno de la cantante Violeta Parra. “Es importante sacar esa información a la luz, sin desmitificar esta idea o leyenda urbana de que Frida fue adquirida por el Museo de Louvre”, señala el autor del libro que incluye un mapa que señala los lugares que visitó Frida en París, así como una reconstrucción fotográfica, una receta de un cóctel y un platillo inspirado en la figura de la artista mexicana.

“Lo que hice, como Sherlock Holmes, fue ir viendo qué pasaba con Frida en París, sí lo que se había dicho era verdad o no, y seguí los pasos de Frida o de Madame Rivera, como yo la llamo. Así surgió este trabajo de investigación en París, los lugares que visitó, vivió o estuvo donde estuvo Frida. Eso dio como resultado la obra de teatro que monté y estrené en Las Islas Canarias, y pocos años después se realizó la primera edición del libro”, dice Vaylón

“Encontré muchas cosas, hay algunas fotografías inéditas de Frida Kahlo en el barco en el que viajó desde Nueva York para llegar a París, donde la vemos ataviada como Frida, pero una Frida que también era elegante no estaba todo el tiempo vestida de tehuana como la gente piensa. Está la lista de los pasajeros del barco donde aparece Frida o Madame Rivera o Frida de Rivera. Este libro tiene muchas cosas sobre Frida Kahlo, sobre lo que hizo, lo que vivió, lo que se dice y lo que no, muchas averiguaciones. Sigo todavía investigando muchas cosas y realmente es sorprendente”, afirma el gestor cultural.

También aporta más detalles de la relación de Frida con los surrealistas, la relación muy especial te tuvo con la esposa de André Bretón, en el libro incluye una carta que le escribió Frida; también abunda en la relación especial que tuvo con Picasso, y da mayor información sobre la exposición de la que fue parte, que “fue un desastre”, señala Miguel Vaylón.

El gestor cultural Miguel Vaylón. Foto: Miguel Vaylón

“Estaba harta de los surrealistas, pero gracias a Marcel Duchamp, que fue su ángel guardián, pudo lograr llevar a cabo esta exposición. Él encontró una galería donde se hizo esta exposición, pero André Bretón le dijo que ya no sería una explosión de Frida Kahlo, sino que se llamaría ‘Mexique’, donde incluirían cuadros del siglo XVII, del siglo XVIII, cerámica mexicana y le dijo que también ‘vamos a poner fotografía de un tal Manuel Álvarez Bravo’”, cuenta Vaylón.

El gestor asegura que fue tan desastrosa la exposición que incluso en las invitaciones no aparece el nombre de Frida Kahlo, “ella tuvo que escribir a mano su nombre para su exposición”, y reconoce que París marcó su vida

“Con Jaqueline, la esposa de Breton, fueron a los mercados de pulgas donde Frida compró dos muñecas, una se la quedo Jaqueline Bretón y otra está precisamente en la Casa Azul. París enamoró a Frida Kahlo, pero también lo odió. Al final, el único país del continente europeo que visitó Frida fue Francia, París, iba a ir a Inglaterra, pero ya estaba cansada”, relata Miguel Vaylón, quien cuenta que esta tercera edición se va a presentar a mediados de junio en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán.