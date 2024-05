¿Risas mata carita? Tony Balardi presume tener mucho pegue

Tony Balardi es conocido tanto por su humor incisivo como por su carácter fuerte, rasgos que lo han mantenido en el candelero a lo largo de los años. Recientemente, durante un descanso en los ensayos de la serie de comedia "Más vale sola" de Televisa, en la que participará, el comediante compartió con sus colegas su secreto para mantenerse relevante.

Con una sonrisa, aseguró que "siempre tiene pegue", y que no son pocas las veces que admiradores se le acercan para pedirle su número de teléfono. Las risas de los actores que le rodeaban no hicieron más que confirmar el carisma de Balardi, quien, a pesar de los desafíos del medio, se mantiene relajado y siempre listo a reírse de sí mismo.

Angélica Vale y Angélica María

El dúo más perfeccionista En el mundo del espectáculo, pocas cosas son tan importantes como los detalles, y cuando se trata de perfeccionismo, Angélica Vale y Angélica María no se quedan atrás.

Durante uno de los últimos ensayos previos a su show en el Pepsi Center por el Día de las Madres, no sólo supervisaron la armonía musical, sino que también estuvieron atentas a cada paso de los bailarines. A pesar de que los músicos tocaban con entusiasmo elevado, las Angélicas se aseguraron de que todo estuviera en perfecta sintonía, demostrando que su compromiso con las festejadas.

Nicola Porcella, a ritmo de Juan Osorio

En una escena que podría ser parte de una telenovela, Nicola Porcella fue visto ejecutando una veloz carrera por los pasillos de Televisa San Ángel. El actor peruano, conocido por su participación en "La casa de los famosos México", estaba apurado por llegar a tiempo para grabar escenas de "El amor no tiene receta".

Sabiendo lo estricto que puede ser el productor Juan Osorio con los horarios, Porcella no tuvo más remedio que acelerar el paso, literalmente. Los testigos de su carrera contrarreloj no pudieron evitar comentar sobre su prisa, mientras él, concentrado, utilizaba su destreza atlética para no perder ni un minuto más.